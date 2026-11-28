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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı üniversitelerin yapay zeka, sağlık, robotik, tarım ve sürdürülebilir ulaşım alanlarındaki bilimsel ve teknolojik çalışmalarını paylaştı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli "Kampüsten Sektöre" platformu, öğrencileri ve mezunları turizm ve gastronomi sektöründeki iş ve staj fırsatlarıyla buluşturuyor.

Türkçe ve İngilizce özgeçmiş hazırlama ve iş ilanı yayımlama imkanı sunan platform, yapay zeka destekli eşleştirme sistemiyle adayların yetkinliklerini işverenlerin aradığı niteliklerle karşılaştırıyor.

Prof. Dr. Avşar Kurgun, Doç. Dr. Gözde Türköz Bakırcı ve Doç. Dr. Ceylan Alkan'ın katkılarıyla geliştirilen platformun teknik altyapısı, Yönetim Bilişim Sistemleri alanından Prof. Dr. Vahap Tecim tarafından hazırlandı.

Platformla öğrencilerin kariyer gelişimlerinin desteklenmesi, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun adaylara daha kolay ulaşması ve üniversite-sektör işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Anne karnında 6 kez kan nakli yapılan bebek sağlıklı doğdu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, nadir görülen kan uyuşmazlığı nedeniyle anne karnında 6 kez kan nakli yapılan bebek sağlıklı dünyaya geldi.

Daha önce 6 bebeğini kaybeden 40 yaşındaki Emine Dokuz'un ilk çocuğu da kan nakliyle sağlıklı doğdu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Acar tarafından yürütülen tedavide, kan uyuşmazlığının nadir görülen türlerinden subgrup uyuşmazlığı nedeniyle bebekte oluşabilecek ağır kansızlığa müdahale edildi.

Anne karnındaki bebeğin kordonunda bulunan yaklaşık 3 milimetre çapındaki damardan gerçekleştirilen kan nakli, ultrason eşliğinde takip edilerek uygulandı.

İlk gebelikte 10 kez kan nakli yapılan ailenin ikinci bebeğine ise 6 kez müdahale edildi. Bebek, yaklaşık 36. haftada sağlıklı şekilde dünyaya geldi.

Robotlarla insanların güvenli işbirliği için yeni sistem geliştirildi

Karabük Üniversitesinde, robotların insanlarla fiziksel temas halinde daha güvenli ve hassas çalışmasını sağlayacak yeni nesil seri elastik eyleyici mekanizması geliştirildi.

Mekatronik Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Kenan Işık'ın yürütücülüğünde, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenen proje 26 ayda tamamlandı.

Proje kapsamında geliştirilen mekanizma, robot motorları ile eklemleri arasına yerleştirilen elastik yapı sayesinde robotların dışarıdan uygulanan kuvvetlere daha kontrollü ve esnek tepki vermesini sağlıyor.

Tasarım, önceki sistemlerde karşılaşılan yay mekanizmasının doğrusal çalışma sorununa çözüm getirirken, farklı yük seviyelerinde de hassasiyetini koruyabiliyor.

Teknolojiyle robotların insanlarla aynı ortamda fiziksel bariyer olmadan güvenli biçimde çalışabilmesi, üretimde verimlilik ve sürekliliğin artırılması amaçlanıyor. Sistemin sonraki aşamada dış iskelet ve rehabilitasyon robotlarında kullanılması planlanıyor.

"Dijital Büyükanne" bebek bakımına uzman desteği sunuyor

Samsun Teknopark bünyesinde, ebeveynlerin bebek büyütme sürecinde yaşadığı tecrübesizliğe destek olmak amacıyla yapay zeka destekli "Dijital Büyükanne" platformu geliştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Sema Gül öncülüğünde yürütülen proje, ebeveynlere bebek bakımı ve gelişim takibinde rehberlik sunuyor.

Projeye OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Seren klinik deneyimiyle, Samsun Üniversitesi Yazılım Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Muhammer Türkoğlu ise yazılım altyapısının geliştirilmesiyle katkı sağladı.

Mobil uygulama veya bilgisayar üzerinden erişilebilen platformda ebeveynler, bebekleriyle ilgili sorularını yazarak ya da fotoğraf ve görüntü yükleyerek ekibe iletebiliyor.

Sorular uygulama üzerinden yanıtlanırken, talep edilmesi halinde sesli ve görüntülü görüşme imkanı da sunuluyor.

Patates hasadından 100'ü aşkın öğrenciye burs desteği

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yaklaşık 25 dekarlık alanda gerçekleştirilen patates üretiminin hasadı tamamlandı.

Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışma kapsamında elde edilen gelir, 100'den fazla öğrencinin eğitimine burs desteği olarak aktarılıyor.

Bu yıl üretimin 15 dekarlık bölümünde doğal, 10 dekarlık bölümünde ise geleneksel yetiştirme yöntemleri uygulandı. Ayrıca yaklaşık 2 dekarlık alanda mor patates üretimi gerçekleştirildi.

Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş'ın yürüttüğü çalışmalarla, farklı üretim yöntemlerinin uygulanması ve tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor.

Gelecek yıl ekim alanlarının genişletilmesi, üretim miktarının artırılması ve burs desteğinden faydalanan öğrenci sayısının yükseltilmesi hedefleniyor.

Güneş enerjisiyle çalışan 11'inci araç geliştirildi

İstanbul Teknik Üniversitesi Güneş Arabası Ekibi tarafından geliştirilen 11'inci araç ARIBA XI, Antalya'da düzenlenen şehir turuyla tanıtıldı.

Öğrencilerin tasarlayıp ürettiği güneş enerjili elektrikli araç, sürdürülebilir ulaşım teknolojilerine yönelik çalışmalara örnek oluşturuyor.

Yaklaşık 6 metrekarelik panel alanına ve 1250 W güneş paneli gücüne sahip ARIBA XI, 3,1 kWh kapasiteli bataryayla donatıldı.

Maksimum 140 km/sa hıza ulaşabilen araç, uygun güneş ve sürüş koşullarında 70 km/sa sabit hızla ilerlerken ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını güneş panellerinden karşılayabiliyor.

Tamamen karbon fiber gövdeye ve karbon monokok şasiye sahip araç, 186 kilogram ağırlığında.

İTÜ Güneş Arabası Ekibi, ARIBA XI ile Belçika'da düzenlenen iESC2026 kapsamındaki 24 saatlik yarışta National Champion ödülünü kazandı.

Ekip, 2027'de Avustralya'da düzenlenecek Bridgestone World Solar Challenge yarışına katılarak Darwin-Adelaide arasındaki 3 bin 26 kilometrelik parkurda Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA