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YÖK, Burkina Faso ile yükseköğretim alanında işbirliğini geliştirmek için protokol imzaladı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Afrika kıtası ile yükseköğretim alanındaki işbirliklerini geliştirmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini bildirdi. YÖK ile Burkina Faso Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı arasında 'Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2024-2027 Yılları İçin Uygulama Protokolü' imzalandı. Protokol kapsamında Burkina Faso devlet üniversitelerinde görev yapan 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisi, Türk üniversitelerinde öğrenim görme fırsatı bulacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Afrika kıtası ile yükseköğretim alanındaki işbirliklerini geliştirmek için yoğun bir gayret gösterdiklerini bildirdi.

YÖK ile Burkina Faso Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı arasında "Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının 2024-2027 Yılları İçin Uygulama Protokolü" imzalandı

Erol Özvar, YÖK'te gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün, Burkina Faso ile 2020 yılında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması için somut bir adım teşkil ettiğini belirtti.

Protokolün iki ülke arasında mevcut yükseköğretim alanındaki ilişki ve işbirliğini geliştirme yönündeki önemine işaret eden Özvar, "Protokolle Burkina Faso devlet üniversitelerinde görev yapan 10 yüksek lisans ve doktora öğrencisi, YÖK tarafından verilecek burslarla Türk üniversitelerinde öğrenim görme fırsatı bulacaktır. Bu burstan faydalanacak öğrencilerin üniversitelerimizde en iyi şekilde yetişeceklerine ve öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkelerine önemli katkılar sunacaklarına inanıyorum." diye konuştu.

Gerek mevcut Burkina Fasolu öğrencilerin gerek protokol kapsamında gelecek olanların, Türkiye ve Burkina Faso arasında bir kültür elçisi görevi üstleneceğini ve iki devlet arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlenmesine büyük katkılar sunacaklarını vurgulayan Özvar, şunları kaydetti:

"YÖK olarak çok önem verdiğimiz bölgelerden birisi de Afrika kıtasıdır. Son yıllarda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerde son derece büyük bir ilerleme görülmektedir. Sahip olduğumuz bu yakın ilişkileri kültür ve eğitim alanlarında da ileriye taşıma konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Bu nedenle yükseköğretim alanındaki işbirliklerini geliştirmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz."

Konuşmaların ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Burkina Faso Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı adına Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean-Marie Traore uygulama protokolünü imzaladı.

Kaynak: AA / Güncel

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