4 aydır tutuklu bulunan Mustafa Bozbey'in son hali gündem oldu

Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca geçici tedbirle görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Bozbey'in cezaevinden getirildiği sırada çekilen görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İlk fotoğrafındaki tıraşlı haliyle karşılaştırılan Bozbey'in uzayan beyaz sakalı ve değişen görünümü dikkat çekti.

63 SANIK YARGILANIYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında Bozbey'in de aralarında bulunduğu 63 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "imar kirliliğine neden olma" gibi çeşitli suçlamalarla dava açıldı. Davada 37 sanık tutuklu yargılanıyor.

402 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Kabul edilen iddianamede Mustafa Bozbey hakkında çeşitli suçlardan toplam 402 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bozbey ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.