YKS'de yapay zekayla kopya çekmeye kalkan gence bir şok daha! İki yıl boyunca hiçbir sınava giremeyecek

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumunda yapay zekayla kopya çektiği tespit edilince tutuklanan aday, 2 yıl süreyle hiçbir sınava ve yerleştirmeye başvuramayacak.

2 YIL BOYUNCA SINAVLARA BAŞVURAMAYACAK

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunda yapılan TYT'de bir adayın üzerinde elektronik düzenek olduğunu tespit etti. İnternet sağlayıcı ve düğme kamerayla gönderdiği soruları yapay zekaya çözdürdüğü belirlenen, sınavın ardından tutuklanan adayla ilgili 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun gereğince de yaptırım uygulanacak. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs, 2 yıl süreyle hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramayacak.

ÖSYM'NİN ALDIĞI ÖNLEMLER

Adayların, sınava girerken, yanlarında bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su dışında başka bir eşya bulundurmaması gerekiyor. Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle veya dedektörle aranıyor. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılıyor. Sınav binaları veya salonları ÖSYM tarafından güvenlik kameraları ile izlenebiliyor. Sınav görevlilerinin tutanaklarının yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılıyor.

KAMERA KAYITLARI İZLENEREK DE SINAV İPTAL EDİLEBİLİYOR

Sınav bina sorumlularının ve gözetmenlerin tuttuğu tutanaklar, kamera kayıtları, emniyet aramalarında çıkan sonuçlar, ÖSYM için inceleme süreçlerinin kaynağını oluşturuyor. Şüpheli durumlarda, kamera kayıtları incelenerek sınavın iptaline ve men cezasına karar verilebiliyor. Bu arada, sınav salonundan fotoğraf çeken veya telefonla sınava girenlere de kopya şüphesiyle işlem yapılıyor.