YILIN SON GÜNÜ ANTALYA'DA DENİZE GİRDİLER

Turizm kenti Antalya'da yılın son günü Konyaaltı Sahili'ne gelenler, denize girip güneşlendi. Torosların zirvesindeki kar silüeti altında 19 derecede denize girenler bol bol fotoğraf çektirdi.

Antalya'da tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu turizm kentinde denizin tadını çıkardı. Yılın son günü denize girmenin ayrıcalığını yaşayan insanların arasında gurbetçiler ve turistler yer aldı. Kimileri Almanya'dan geldi, kimileri Rusya'dan gelerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Sahilde denize girip güneşlenenlerin yanı sıra piknik ve yürüyüş yapanlar da renkli görüntüler oluşturdu.Eşiyle birlikte Almanya'dan gelen gurbetçi Nurten Uçur, Almanya'daki akrabalarına cep telefonu aracılığıyla canlı yayın yaparak denize girdikleri ve güneşlendikleri anları aktardı. Almanya'da havanın ılık fakat yağmurlu olduğunu anlatan Atilla Uçar, "Buradaki havayı gördüklerinde çok şaşırdılar. Her yıl başı Antalya'da olmaya gayret gediyoruz. Hava çok güzel, deniz pırıl pırıl" dedi.

Eşinin sözlerine katıldığını belirten Nurten Uçar ise "Antalya çok güzel. Yılbaşını burada geçirmek için her yıl geliyoruz. Denizin ve havanın güzelliği muazzam" diye konuştu.

Çocuklarıyla birlikte tatil için Antalya'ya geldiğini belirten Rus vatandaşı Marina Yana, "Güneş, deniz çok güzel. Hava sıcak. Güneşleniyorum ve tatilimin tadını çıkartıyorum" dedi.

Denize girenlerin yanı sıra piknik yapan tatilcilere çocukları da sahilde oyun oynayarak eşlik etti. Sörf yapan gençler de denizde görsel şölen oluşturdu. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel