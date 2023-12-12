Yıldız Teknik Üniversitesi'nde "Paydaş Katılım Toplantısı" düzenlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türk Mühendislik, Müşavirlik ve Müteahhitlik Anonim Şirketi (TÜMAŞ) iş ortaklığında imzalanan "Kamu Binalarında Enerji Verimliliği-EEPB/WB/MOEU/QCBS-DES&SUP-09" projesi kapsamında, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan 11 binaya ilişkin "Paydaş Katılım Toplantısı" gerçekleşti.

Amacı kamu binalarında enerji kullanımını azaltmak olan Dünya Bankası kredisi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi sayesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan 11 binada yüzde 55 tasarruf sağlanması bekleniyor. Proje kapsamında Enerji İzleme ve Değerlendirme Otomasyon Sistemi kurularak kampüs genelinde 3 megavatlık güneş panelleri kurulacak. Ortalama 200'e yakın evin elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarruf sağlanması ve ısıtma, soğutma sistemlerinde iyileştirmeler yapılması hedefleniyor. Projeye ilişkin Davutpaşa Kongre Merkezi'nde "Paydaş Katılım Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, "Tarihi bir gün. Yıldız Teknik Üniversitesi'nin 112'nci yılı. 112 yıldır eğitim veriyoruz. Bir Ar-Ge üniversitesiyiz. Yaklaşık 15 yıldır stratejik planlarımızda Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bir Ar - Ge üniversitesi olduğu yazıyor. Ar-Ge'yi Türkiye standartlarının çok üzerinde yapıyoruz. Bakışımız ve yorumumuz farklı. Biz Ar-Ge'ye, araştırma, inovasyon, teknoloji ve ticarileştirme diye bakıyoruz" dedi.

"ÖNCÜ VE LİDER BİR ÜNİVERSİTE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Prof. Dr. Yılmaz, "Yıldız Teknik, Türkiye'nin en büyük ve en güçlü Teknoparkına sahip. Son 5 yılda hem ulusal çapta hem uluslararası ve bölgesel çapta lider. Öncü ve lider bir üniversite olmak zorundayız. Bu da bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Takipçileriniz ne yaptığınıza bakıyor, sizi örnek alıyorlar. Böyle olunca sorumluluğunuz daha artıyor" şeklinde konuştu.

"YILDA 1 MİLYAR LİRA AR- GE BÜTÇESİNE UYGUN ÜNİVERSİTE OLUŞTURDUK"

KABEV projesiyle ulusal, uluslararası ve bölgesel rakiplere gözlerini diktiklerini ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, "Ulusal ve uluslararası fonları üniversitemize ve ülkemize çekmekle ilgili kararlılığımız birkaç öncelikli işimizden bir tanesi. Yılda 1 milyar lira Ar- Ge bütçesine uygun üniversite oluşturduk. Fonların büyüklüğü araştırmacılara büyük imkanlar sağlıyor. Laboratuvarlarımız daha modernleşiyor. Oradan elde ettiğimiz projeler ve yaptığımız yayınlar daha saygın dergilerde yer alıyor. Uluslararası indeks dergilerdeki yayınlarda şu an Türkiye'de en çok yayın yapan 2'nci üniversite konumundayız. Birinci ile aramızda çok az fark var. Biz rakip olarak bakmıyoruz. Türkiye'de rakibimiz yok. Zihinsel olarak zaten yok ama üretim ve fiziksel açıdan da olmadığını düşünüyoruz" dedi.

"KABEV PROJESİ BİZİ DÜNYA ÖLÇEĞİNDE BİR ÜNİVERSİTE YAPIYOR"

Prof. Dr. Yılmaz, "Şu içinde bulunduğunuz kampüs, dünyanın en iyi 63. kampüsü. Sadece yeşil kampüs konseptinde değil, sürdürülebilirlik açısından da böyle. Önümüzdeki günlerde ilk 3 de hayal değil. KABEV projesi bizi dünya ölçeğinde bir üniversite yapıyor. Bu nedenle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yıldız Teknik Üniversitesine güvendi, bizi partner olarak seçti. Bizi destekledi ve böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

ATABAY: ÖNGÖRÜMÜZ 11 BİNA BAZINDA YÜZDE 55 BİR TASARRUF ELDE ETTİK

Ocak ayı sonu itibariyle ihale sürecinin tamamlanmış olacağını dile getiren YTÜ Yapı İşleri Daire Başkan Vekili Tolgahan Atabay, "2020 yılında Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın öncülüğü ve vizyonuyla üst yönetimin büyük destekleriyle Dünya Bankası'nın finanse ettiği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen büyük yatırımlı KABEV projesinin çalışmalarını başlattık. Yaklaşık 3 yılı aşan uzun soluklu projede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve müşavir firma ile birlikte yürüttüğümüz etüt ve proje çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Bu sürecin başlangıcında Bakanlığımızın Danışman firmasıyla binaları tek tek gezdik ve hangi önlemlerin alınabileceği konusunda bir havuz oluşturduk. Etüt çalışmaları uzun zaman aldı. Öngörümüz 11 bina bazında yüzde 55 bir tasarruf elde ettik. Projede belli kriterlerimiz var. Bu kriterlerin hepsini sağladık" dedi.

Tolgahan Atabay projeye uygun çalışmalar tamamlandıktan sonra yıllık doğalgaz tüketiminin 12,2 milyon lira, yıllık elektrik tüketimin ise 38,2 milyon lira olduğunu söyleyerek toplam tasarrufun yüzde 55.3 olduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Tolgahan Atabay, Yusuf Pehlivanoğlu, Hakan Çalışkan ve Ercan Gültekin'e plaket takdim etti.

KABEV Kapsamındaki Fakülteler ve Binalar

Elektrik – Elektronik Fakültesi

İnşaat Fakültesi

Kimya – Metalurji Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fen – Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Merkez Kütüphane Binası

Yemekhane Binası

Kapalı yüzme havuzu

Kapalı spor salonu

Yurt binaları