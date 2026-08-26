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CHP'li Kaya'dan MEB-AGS skandalı tepkisi: 'Teknik hatanın çok ötesinde vahim bir tablo'

CHP'li Kaya'dan MEB-AGS skandalı tepkisi: 'Teknik hatanın çok ötesinde vahim bir tablo'
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 2026-MEB-AGS sonuçlarında ÖSYM'nin 2025 soru ağırlıklarını kullanarak hata yaptığını belirtti. Bunun teknik hata değil, liyakatsizliğin göstergesi olduğunu söyledi. Atama bekleyen öğretmenlerin kaderiyle oynandığını vurgulayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sorumluluk çağrısı yaptı ve bu işin peşini bırakmayacaklarını, öğretmenlerin haklarının korunacağını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 2026-MEB-AGS sonuçlarına ilişkin " Milli Eğitim Bakanlığı'nın, AKP iktidarından bu yana, kurumları liyakatsiz hale getirmekte üstüne yok. Böyle bir bakanlık olamaz. ÖSYM'nin skandalları bir türlü bitmedi. En sonunda ÖSYM'nin MEB-AGS puan hesaplamasında hata yapmış. Nasıl bir hata bu? Teknik bir hata değil, teknik bir hatanın çok ötesinde vahim bir tablo ile karşı karşıyayız" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından uygulanan 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-MEB-AGS) sonuçlarının yanlış açıklanmasına ilişkin açıklama yaptı. Kaya, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın, AKP iktidarından bu yana, kurumları liyakatsiz hale getirmekte üstüne yok. Böyle bir bakanlık olamaz. ÖSYM'nin skandalları bir türlü bitmedi. En sonunda ÖSYM'nin MEB-AGS puan hesaplamasında hata yapmış. Nasıl bir hata bu? 2026 yılının yerine 2025 soru ağırlıklarını kullanmış. Bunu teknik bir hata gibi gösteriyorlar. Teknik bir hata değil, teknik bir hatanın çok ötesinde vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Ciddiyet yoksunu, liyakat yoksunu, liyakatsizliğin had safhaya vardığı bir süreci yaşıyoruz. Hesap vermek yerine 'haklarınızı helal edin' diyorlar. Hakları yemişsiniz. Kul hakkının helali yok bu dünyada. Kul hakkını hiç kimse bir başkasına helal edemez. 'Helallik' istemekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Ne zaman liyakatsiz kadroları devre dışı bırakacaksınız?

"ATAMA BEKLEYEN BİNLERCE ÖĞRETMENİN KADERİYLE OYNADINIZ"

Bu basit bir excel hatası değil. Bu basit bir ihmallik de değil. Atama bekleyen binlerce öğretmenin kaderiyle oynadınız. CHP olarak, ÖSYM'nin bu adaletsiz, haksız, liyakatsiz kadrolarının mutlaka hesap vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir öğretmenimizin hakkının yenmesine izin vermeyeceğiz."

"BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Kaya, "Öğretmenlerin kılık kıyafetiyle uğraşacağına, öğretmenlere zorunlu önlük dayatması yapacağına, ÖSYM'nin bu gaflarına, bu bilinçli hatalarına karşı bir sorumluluk üstlenmeyecek misin? Bu sorumsuzlukların sonucu gençlerimizin geleceğini karartıyor. Buna asla izin vermeyeceğiz" dedi. Kaya, "Öğretmenlerimiz rahat olsun. Bu işin peşini asla bırakmayacağım. CHP varsa, eğitim emekçilerinin sorunlarının takibi ve çözümü için mücadele de var demektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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