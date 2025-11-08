Haberler

Yığılca'da TOKİ Konut İnşaatında Son Aşamalar

Yığılca'da TOKİ Konut İnşaatında Son Aşamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, yapımı tamamlanma aşamasında olan TOKİ konutları ile ilgili incelemelerde bulundu ve kış gelmeden vatandaşa ulaşmasını sağlamak için son rötuşların yapıldığını ifade etti. Ayrıca, yeni konut projeleri hakkında bilgi verdi.

Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş, inşasında sona gelinen TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

İlçede yıl sonunda mahalle statüsü kazanacak Güney köyünde yapımı tamamlanma aşamasında olan TOKİ konutlarında son rötuşlar yapılıyor.

Belediye Başkanı Savaş, 88 bağımsız bölümden oluşan konutların inşaat alanını inceledi.

"100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamına yer alan konutların inşasında son aşamaya gelindiğini belirten Savaş, "Kış gelmeden vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşsun diye son rötuşlar atılıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konutlar, 1 ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

Savaş, "Türkiye Yüzyılı 500 Bin Konut Projesi" kapsamında da ilçeye 90 konutun daha yapılacağını aktararak, 10 Kasım itibarıyla başvuruların başladığını, hak sahipliği için e-Devlet üzerinden başvuru yapılabileceğini kaydetti.

Yığılca'da plaka basım atölyesi hizmete açıldı

Yığılca Şoförler ve Esnaf Odası, üyelerin ve ilçe halkının plaka basım hizmetine artık il merkezine gitmeye gerek kalmadan ulaşabileceği atölyeyi hizmete açtı.

Yığılca Şoförler ve Esnaf Odası Başkanı Sercan Çamlı, atölye ile özellikle hafta sonu mağduriyetlerinin giderileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Plaka basımı Yığılca'mız için artık bir ihtiyaç haline gelmişti. Üyelerimiz özellikle hafta sonları plaka düşürdüğü zaman çalışamıyordu. Biz hafta sonu da dahil 7/24 üyelerimizin mağduriyetini gidermek için bu hizmeti kazandırdık. Vatandaşımızın ise küçük bir işlem için Düzce'ye gidip beklemesi gerekiyordu. Bizler talebe hemen cevap verip bu işlemi kısa bir zaman içerisinde gerçekleştiriyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA / Gökhan Alkan - Güncel
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüsü ortaya çıktı

İhmaller zinciri bu görüntüde! İşte tesisin yangından önceki hali
Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de büyük kriz baş gösterdi

Bu görüntüden sonra korkulan oldu! ABD'de tarihi kriz başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Konya'yı karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti

O şehrimizi karıştıran olay: Tesislere verilen isim tepki çekti
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.