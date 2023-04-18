Yeşim'in vurulduğu tabancanın sahibi komiser yardımcısı, eski eşinin başına 2 kez silah dayamış

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün üst katında bulunan polis lojmanlarında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Yeşim Akbaş'ın (26), ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, olayın yaşandığı odada kalan ve silahın sahibi olan komiser yardımcısı Doğancan Y.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün üst katında bulunan polis lojmanlarında başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Yeşim Akbaş'ın (26), ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürerken, olayın yaşandığı odada kalan ve silahın sahibi olan komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin bir hafta önce boşandığı eski eşi Meryem Emir'i (28) defalarca darpedip, hakarette bulunduğu, hatta başına 2 kez silah dayadığı ortaya çıktı. Eski eşin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) verdiği dilekçe ve polisteki ifadesinde, sorunlarının kıskançlıktan kaynaklandığını belirterek, "Annesinin ısrarı ve mesleği nedeniyle zarar görmemesi için o dönemde şikayetçi olmadım" dediği öğrenildi.

Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının üst katındaki polis lojmanlarından 14 Nisan'da saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğancan Y.'nin kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Çağırılan sağlık ekibi tarafından Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradan da Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşim Akbaş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Doğancan Y., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğancan Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Doğancan Y.'ye ait olduğu belirlendi. Doğancan Y., başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Cinayet ihtimaline karşın Doğancan Y.'nin el svabının alındığı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonucun beklendiği bildirildi.