Yeşil Sol Eş Sözcüsü Akın: "Halkımızdan Sandığa Gitmelerini ve Israrla Bu Rejimi Durdurmak İçin Çaba Sarf Etmelerini, Bu Mücadeleye Ortak Olmalarını...

Yeşiller ve Sol Gelecek (Yeşil Sol) Partisi Eş Sözcüsü ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın, “Bu saray rejimini, faşizmi durdurmak istiyorsak demokrasiden yana pozisyon almak istiyorsak mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Halkımızdan, asla sandığa gitmemek gibi bir eğilimde olmamalarını, gitmelerini ve ısrarla bu rejimi durdurmak için çaba sarf etmelerini bu mücadeleye ortak olmalarını istiyoruz” dedi.

KERİM UĞUR

Yeşiller ve Sol Gelecek (Yeşil Sol) Partisi Eş Sözcüsü ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Bu saray rejimini, faşizmi durdurmak istiyorsak demokrasiden yana pozisyon almak istiyorsak mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Halkımızdan, asla sandığa gitmemek gibi bir eğilimde olmamalarını, gitmelerini ve ısrarla bu rejimi durdurmak için çaba sarf etmelerini, bu mücadeleye ortak olmalarını istiyoruz" dedi.

İzmir İl Örgütü, basın toplantısı düzenledi. Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ikinci tur seçimleri için yurttaşlara sandığa gitme çağrısında yaptı.

YSP İzmir İl örgütü bugün Karşıyaka'da bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya YSP İzmir İl Eş Sözcüsü Hüseyin Çağlar, HDP İzmir İl Eş Başkanları Berna Çelik ve Çınar Altan, Yeşil Sol Eş Sözcüsü ve İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Yeşil Sol İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Yeşil Sol Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, HDP MYK Üyesi Samet Mengüç katıldı.

Yeşil Sol Parti (YSP) olarak 14 Mayıs seçim çalışmalarını eşitsiz ve adaletsiz bir atmosferde sürdürdüklerini belirten İbrahim Akın, şöyle konuştu:

"Biz çok adaletsiz, çok eşitsiz bir seçim atmosferinde çalışma yaptık. Maalesef sadece egemen medya değil muhalif medyanın birçoğu da bizim sesimizi bizim sözümüzü söylemekten imtina ettiler ve maalesef vatandaşa ulaşmakta bizim araçlarımızın yeterli gelmediğini söyleyebiliriz. Bütün bunları sayarak kendi başarısızlığımızı gerekçelendirmek istemiyoruz. Bizim seçimlerde ortaya koyduğumuz iki temel hedefimiz vardı. Birincisi Cumhur İttifakının ortaya koyduğu saray rejiminin ortaya koyduğu otoriter rejimi değiştirmek ve aynı zamanda burada ciddi bir iddia koymaktır. İkincisi ise Meclis'te güçlü bir seçenek oluşturmaktı. Biz birincisini yarım olarak görüyoruz. Yani 14 Mayıs'ta bir tarz ortaya koyduğumuz tutumun etkili olduğunu düşünüyoruz ve saray rejimini durdurduğumuzu düşünüyoruz. Meclis çoğunluğu bakımından ele aldığımızda daha şoven, ırkçı bir meclis oluşturuldu. Bizim 100 milletvekili hedeflemiştik ama bizim öngördüğümüz en az 80 milletvekili olabileceğini düşünmüştük ama maalesef bu başarıyı elde etmedik."

"BU SARAY REJİMİ VARACAĞI NOKTAYA VARMIŞTIR, SINIRI ANCAK BU KADARDIR"

"Biz bir şeyi yarım bıraktık ve saray rejiminin her türlü hilesine hurdasına yalanına dolanına rağmen kurduğu en kötü ittifak ilişkisine rağmen başaramamış oldu. ve hala başaramayacağının paniği içerisinde ittifakları büyütmeye çalışıyorlar ve buradan da ikinci turu elde etmeye çalışıyorlar. Bizim ön gördüğümüz durum şudur bu saray rejimi varacağı noktaya varmıştır, sınırı ancak bu kadardır. Eğer muhalefet doğru bir siyaset hattı geliştirip doğru bir çizgi geliştirirse 9 milyon seçmenin oy kullanmadığını da dikkate alırsak ikinci turda bu konu çözülebilir arada 2,5 – 3 milyon oy vardır şu an 9 milyon seçmenin oy kullanmadığını biliyoruz geçersiz oylarla da bu durum değişebileceğini ve 28 Mayıs'ın bir şans bir avantaj olduğunu düşünüyoruz."

"SARAY REJİMİNİ DURDURMAK İSTİYORSANIZ MUTLAKA SANDIĞA GİDİN VE OYUNUZU KULLANIN"

"O nedenle yurttaşlarımızın morallerini bozmasına gerek yok. Sandıkta hileler hurdalar oldu diye sandığa gitme isteğini kırmadan devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İzmir'den batı yakasından baktığımızda saray rejimi karşısında en sağlam en dik duran onurlu duran Kürt halkı olduğunu buradan sizlere söylemek isterim. Daha önce HDP hakkında şimdi YSP hakkında AKP ile işbirliği yapıyorlar söylentileri vardı buradan bütün demokratlara ve sol kesimlere bundan sonra HDP ve Kürt halkı ile ilgili bu söylemlerinin biraz düşünülmesini ifade etmek isterim. Batı yakasında bu saray rejimini, faşizmi durdurmak istiyorsak demokrasiden yana pozisyon almak istiyorsak mutlaka sandığa gidin ve oyunuzu kullanın. Halkımızdan, asla sandığa gitmemek gibi bir eğilimde olmamalarını, gitmelerini ve ısrarla bu rejimi durdurmak için çaba sarf etmelerini bu mücadeleye ortak olmalarını istiyoruz."

EREN: "BÖLGEDE DEVLET YANİ AKP; VALİLER, KAYMAKAMLAR, ASKERLER VE POLİSLER ELİYLE HER TÜRLÜ ENGELİ ÇIKARTMAYA ÇALIŞTILAR"

Akın'ın ardından Yeşil Sol Parti'den Diyarbakır milletvekili seçilen Serhat Eren konuştu. Eren Doğu illerinde devlet tarafından baskıya uğradıklarını SAVUNARAK ŞUNLARI SÖYLEDİ:

"Kampanyamızın başarıya ulaşmaması için bölgede devlet yani AKP; valiler, kaymakamlar, askerler ve polisler eliyle her türlü engeli çıkartmaya çalıştılar. Yani bölgede tarafsız kalması gereken bütün mercilerle hatta savcılar ve yargı sürecini devreye sokmak suretiyle kampanyamızı yürüttüğümüz dönemde yüzlerce arkadaşımızı özellikle seçim kampanyasını yürüten seçim günü sandık güvenliği ile ilgili görevli arkadaşlarımız ve müşahit arkadaşlarımıza yönelik operasyonlar oldu. Nitekim bugüne kadar da yine 28 Mayıs'ta bir seçim yapılacak o tarihe kadar sahada çalışan yüzlerce arkadaşımıza siyasi soykırım operasyonları yapılmış durumda ve bu arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu seçim günü ya müşahit olacak ya da seçim günü halkın iradesinin sandığa yansımasını sağlayacak arkadaşlarımız. Sandıkta hilenin yapılması tek başına yetmiyor arkadaşlarımıza dönük bu operasyonların yapılıyor olması sandığa dönük bir darbedir. Halkın iradesinin sandığa yansımasını engelleyen bir darbedir."