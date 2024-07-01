Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akşam saatlerinde Suriye uyruklu bir şahsın 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmesiyle başlayan olaylar şehri yangın yerine çevirdi. Sabaha kadar kalabalık gruplarca bir çok iş yeri ve araç yakılırken, çıkan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bilgilendirme geldi.

YERLİKAYA'DAN OLAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sosyal medya platformu X'teki hesabından Kayseri'deki olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yapan ve başlatılan soruşturma kapsamında 67 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, mide bulandıran olayla ilgili de bir detay paylaştı.

"KONUYLA İLGİLİ DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Suriyeli şahsın taciz ettiği kız çocuğunun kendi akrabası olduğunu belirten Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti; "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

"İNSANİ DEĞERLERİMİZE YAKIŞMAYAN BİR TAVIR SERGİLEDİLER"

Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır.

"YABANCI DÜŞMANLIĞINA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."