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Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Melikgazi ilçesini karıştıran taciz olayının detaylarını paylaştı. Suriye uyruklu şahsın taciz ettiği kız çocuğunun kendi akrabası olduğunu ve şahsın güvenlik güçlerine teslim edilmesi akabinde derhal soruşturma başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, kenti yangın yerine çeviren olaylarla ilgili olarak 67 şahsın da gözaltına alındığını duyurdu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akşam saatlerinde Suriye uyruklu bir şahsın 5 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz etmesiyle başlayan olaylar şehri yangın yerine çevirdi. Sabaha kadar kalabalık gruplarca bir çok iş yeri ve araç yakılırken, çıkan olaylarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan bilgilendirme geldi.

YERLİKAYA'DAN OLAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sosyal medya platformu X'teki hesabından Kayseri'deki olaylara ilişkin yazılı bir açıklama yapan ve başlatılan soruşturma kapsamında 67 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Yerlikaya, mide bulandıran olayla ilgili de bir detay paylaştı.

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

"KONUYLA İLGİLİ DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Suriyeli şahsın taciz ettiği kız çocuğunun kendi akrabası olduğunu belirten Yerlikaya açıklamasına şöyle devam etti; "Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

"İNSANİ DEĞERLERİMİZE YAKIŞMAYAN BİR TAVIR SERGİLEDİLER"

Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır.

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

"YABANCI DÜŞMANLIĞINA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez. İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yerlikaya isyan ettiren detayı paylaştı! Kayseri'deki şahsın taciz ettiği çocuk akrabası çıktı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Melikgazi Kayseri Suriye Çocuk Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Cevap :

Kafaya bak akraba olunca her şey normal mi oluyor ?

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Turbo Levent:

Bİ KEREDEN BİŞEY OLMAZ KAFASI

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HİDAYET YILMAZ:

GURUR DUYUN

112
12
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er ak:

AKP once demografik yapiyi degistirdi. turkleri azinliga itti. simdi de yeni ev sahiplerini koruyor.

94
9
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faruk merttürk:

Bir kurtuluş ateşi Kayseri'den yakıldı.

59
9
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VATAN SEVER:

akrabasıda olsa kızı da olsa komşusu da olsa bunlar hain 5 yaşındaki çocuk bu söz konusu bu sınır dışı falan edilmemeli burada asılmalı

60
2
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cavit dogan:

Sayın Bakan yanlış cümle kurmuş kanımca, Durup dururken bunu yapsan yabancı düşmanlığı olurdu. Lakin 5 yaşında çocuğa istismar olayı var ve millet haliyle "Benim çocuğuma olursa" diye düşününce bu yabancı düşmanlığından çıkıyor.

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Vatan Sever:

Ic savasin ayak sezleri...cok dikatli olmamiz gerekiyor...Insallah en yakin zamanda, her sey kontroldan cikmadan, göcmenleri geri göndeririz...

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hic33:

Yabancı düşmanlığıymış!İnsan aynı camiide yan yana namaz kıldığı Suriyeli müslüman kardeşine niye yabancı düşmanlığı yapsın?Milletin tepkisi ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine.Bunu anlayın artık yahu!Boş ev,dükkan kalmamış,kiralar uçmuş, ev sahibi ve kiracılar birbirini yiyor.Ülke kaynakları aşırı nüfusa yetmiyor. Enflasyon fırlamış,gidiyor. İktidar 5-6 yıldır debeleniyor,neden ekonomiyi düzeltemiyor? Sebep aşırı fazla talep.

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1
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Mengele:

Sayin yerlikaya cocuk hangi irktan olursa olsun cocuk cicuktur bu gün kendi akrabasina taciz eden yarin yerlikayanin kizina taciz eder öyle degilmi

24
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