Yerli biyosensör sayesinde prostat kanseri teşhisinde hızlı sonuç alınacak

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğretim üyeleri, prostat kanserini yüksek doğrulukla teşhis etmek amacıyla TÜBİTAK destekli proje başlattı. Tasarımı ve üretimi yerli imkanlarla yapılıp, patenti alınacak olan çok özel bir çip geliştirilerek hazırlanan 'biyosensör' yöntemiyle hastadan alınacak 1 mililitrelik kanla, hızlı sonuç alınması ve hasta konforunun artırılması amaçlanıyor.

Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Emen ile Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çiçek'in, 'Yüzey Akustik Dalgası Metamalzemeler ile Prostat Kanseri Biyobelirteçlerinin Eş Zamanlı Algılanması için Mikro Akışkan Biyosensör Paneli Geliştirilmesi' isimli projesi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Günümüzde taşınabilir bir biyosensörün 250- 300 dolar arasına mal olacağını öngördüklerini vurgulayan Prof. Dr. Çiçek, "Taşınabilir nano biyosensörler günümüzde dünyada revaçta olan algılama mekanizmalarıdır. Pek çok hastalığın belirlenmesinde farklı nano biyosensörler geliştirilmiş durumda. Özellikle son yıllarda popüler olan Covid-19 gibi veya Zika virüsü gibi etmenlerin teşhisinde kullanılan pek çok nano biyosensör var. Biz de burada hem literatüre geliştirdiğimiz nano biyosensör ile özgün bir katkı sunacağız hem de burada klinikte kullanılabilecek özelliklerde bir taşınabilir prostat kanseri teşhis cihazı geliştirmiş olacağız. Böylelikle ülkemizin biyomedikal cihazlar alanındaki rekabetçi gücünün artmasına da katkı sunacağımızı umuyoruz" diye konuştu.