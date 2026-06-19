Yenikapı Mevlevihanesi'nde Muharrem Ayı İftar Programı: Bakan Tekin ve Bilal Erdoğan Bir Araya Geldi

YENİKAPI Mevlevihanesi'nde düzenlenen 'Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı' Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Tekin, "Türkiye'yi milli birliğe, beraberliğe pekiştirecek, milletimizin arasına sokulmuş nifak tohumlarını ortadan kaldıracak güçlü bir gençlik, güçlü bir kuşak yetiştirmek üzere bir program yazdık. Fakat bununla yetinmedik, başka bir şey daha yaptık 'Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları' başlıklı çalıştaylar organize ettik" dedi. Necmeddin Bilal Erdoğan ise, "Muharrem ayı bizim için Peygamber Efendimizden öğrendiğimiz kadarıyla oruçların çoğaltıldığı, tarihte Peygamber Efendimizden önceki peygamberlerin çok önemli hadiselerini yaşadıkları, Efendimizin de bunları anmak üzere bizlere Muharrem ayını yaşamayı ile ilgili birçok miras bıraktığı bir zaman dilimini yaşıyoruz" diye konuştu.

Cihannüma Derneği ve Türkiye Uzlaşı ve Toplumsal Kalkınma Vakfı ortaklığında düzenlenen 'Muharrem Ayı Oruç Açma ve Lokma Paylaşımı Programı Yenikapı Mevlevihanesi'nde düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Cihannüma Derneği Başkanı Selim Cerrah, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Türkiye Toplumsal Uzlaşı ve Kalkınma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, konuşmaların ardından iftar yemeğiyle devam etti.

'AK PARTİ HÜKÜMETİ KURDUKTAN 12 GÜN SONRA OHAL'İ KALDIRARAK İKTİDARINI BAŞLATTI'

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin içine ekilen bu nifak tohumlarını ortadan kaldıracak; etnik, dini ya da başka sebeplerle toplum içerisinde ayrışmalara sebebiyet verecek bütün antidemokratik hususların kaldırılmasını kendi kurduğu partisinin programına yazmıştı. Hatırlayalım o tarihlerde Türkiye'de Kürtler, Aleviler, Sünni Müslümanlar kendilerini ifade problemi yaşıyordu. Bir siyasi iktidar düşünün, olağanüstü koşullarda, çok farklı bir ortamda iktidara gelmiş ve hiçbir siyasi partinin cesaret edemeyeceği, terör ortamının var olduğu bir dönemde, hükümeti kurduktan 12 gün sonra yani 30 Kasım 2002 tarihinde OHAL rejimini kaldırarak Başbakanlık ya da iktidarını başlatıyor. Bugünlerde bence asrın en büyük, bu anlamdaki devrimsel hareketlerinden birisi olan 2022 Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulması, Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 Kasım 2002'de başlayan mücadelesinin geldiği nokta" dedi.

'GÜÇLÜ BİR KUŞAK YETİŞTİRMEK ÜZERE BİR PROGRAM YAZDIK'

Bakan Tekin, "Türkiye'yi milli birliğe, beraberliğe pekiştirecek, milletimizin arasına sokulmuş nifak tohumlarını ortadan kaldıracak güçlü bir gençlik, güçlü bir kuşak yetiştirmek üzere bir program yazdık. Fakat bununla yetinmedik, başka bir şey daha yaptık 'Anadolu İrfanının Eğitime Katkıları' başlıklı çalıştaylar organize ettik. Bu çalıştayların sonucunda Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın dini hassasiyetlerini, inanç ve kültür ögelerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilecekleri bir mekanizmanın eksikliğinden hareketle, biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir girişimde bulunduk ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz üzerinden yürüyecek 12 tane modül yazdık. Birincisi 8 modülden oluşuyor ve 13 yaş üzeri vatandaşlarımız için. Alevilik ve Bektaşiliğin Temel Esasları 96 saatlik bir modül, Alevi-Bektaşilikte Yol-Erkan 104 saat, Alevi-Bektaşi Tarihi 92 saat, Alevilik-Bektaşilikte Toplumsal Kurumlar 80 saat, Alevi-Bektaşi Edebiyatı 96 saat, Alevilik-Bektaşilikte Ocaklar ve Dergahlar 112 saat, Alevi-Bektaşi Halk Aşıkları Ulu Ozanları 96 saat, Alevi-Bektaşi Müziği 90 saat. 13 yaş altı çocuklarımız için ise Alevilik-Bektaşilikte Edebiyat ve Sanat 30 saat, Alevilik-Bektaşilikte Semah 30 saat, Alevilik-Bektaşiliğe Giriş 35 saat, Yolun İzinde Değerler, Dostluk ve Gönül Bağı 30 saat olmak üzere oluşan 12 modül şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızın onay süreçleri tamamlandı ve süreç başlayacak" diye konuştu.

'OĞLUMUN ADININ ALİ OLMASINI İNSANLAR TAKDİR EDİYORLAR'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ise, "Muharrem ayı bizim için Peygamber Efendimizden öğrendiğimiz kadarıyla oruçların çoğaltıldığı, tarihte Peygamber Efendimizden önceki peygamberlerin çok önemli hadiselerini yaşadıkları, Efendimizin de bunları anmak üzere bizlere Muharrem ayını yaşamayı ile ilgili birçok miras bıraktığı adeta bir zaman dilimini yaşıyoruz. Birbirimizi tanımaktan, birbirimizle selamlaşmaktan, birbirimizle aslında çok doğal kurabileceğimiz köprüleri kurmaktan alıkoyan nice meselenin adeta başlangıcını teşkil ediyor. Oğlumun adının Ali olmasını insanlar takdir ediyorlar. Bana o kadar doğal geliyor ki. Benim rahmetli dedemin beş çocuğundan üçü Hasan, Hüseyin, Ali. Benim üç çocuğumdan ikisi Ali ve Fatıma. Aramızdaki diyalogların, iletişimlerin güçlenmesi, beraber biraz zaman geçirmeye başlamayla inanıyorum ki biz ihtiyaç duyduğumuz o birliği yeniden başarabiliriz. Ona daha çok yaklaşabiliriz ve böylelikle çocuklarımıza, torunlarımıza aktarmakta zorlandığımız değerleri aktarmakta da daha muvaffak oluruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı