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Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı

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İstanbul'da yenidoğan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ölümlerine neden olan 47 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması olaylı başladı. Çetenin elebaşı Fırat Sarı'nın avukatı, müvekkilinin ifadesinin usule aykırı olarak alındığını savundu. Salondan çıkarılmasına karar verilen avukat dirense de polis zoruyla dışarı çıkarıldı.

Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam ediliyor. Dün ertelenen duruşma, bugün saat 10.45'te başladı.

Duruşma, Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonunun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görülüyor. Duruşmada organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 26 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu. Saat 10.45'te başlayan duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor. Yenidoğan davasının dünkü duruşmasında sanık avukatlarının, duruşma savcısının değiştirilmesi talebi Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

FIRAT SARI'NIN AVUKATI DIŞARI ÇIKARILDI

NTV'de yer alan habere göre sanık avukatlarının tutukluluğa ilişkin taleplerinin dinleneceği duruşma, gerginlikle başladı. Örgütün elebaşı olduğu belirtilen Fırat Sarı'nın avukatı, mahkeme heyetiyle tartıştı. Sarı'nın avukatı, müvekkilinin ifadesinin usulsüz şekilde alındığını savundu. Mahkeme başkanı, bu sözlere tepki gösterdi. Salondan çıkarılmasına karar verilen avukat, karara direnince devreye polis girdi. Avukat, zorla dışarı çıkarıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın elebaşı olduğu suç örgütünün sevk ve idaresini sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in yaptığı belirtiliyor. İddianamede, suç örgütünün esas amacının, işletmesini devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

Sanıklarca hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, olması gerekenden daha uzun süre yatışlarının sağlandığı belirtilen iddianamede, bu şekilde SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazla para alındığı anlatılıyor. Bebek hastaların, uygun sağlık hizmeti almasını sağlayacak hastanelere sevki yerine şüphelilerin seçtiği, örgüt adına karlı görünen hastanelere yatırıldığı bildirilen iddianamede, karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyesi sanıklarla paylaşıldığı ifade ediliyor. Esas amacın bebeklerin sağlık durumunun iyileştirilmesi yerine maddi açıdan en fazla kazancın elde edilmesi olduğu iddianamede yer alıyor.

SANIKLAR HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir'in ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. 8'i kadın 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor. İddianamede, "dolandırıcılık" suçu işlenerek maddi menfaat temin edilen sorumlu hastaneler ve şirketler için de tüzel kişilere özgü güvenlik tedbiri uygulanması, bunların kapatılıp mal varlıklarına el konulması talep ediliyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti. Öte yandan yenidoğan çetesine ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı.

Yenidoğan Çetesi davasında gerginlik! Fırat Sarı'nın avukatı polis zoruyla dışarı çıkarıldı
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBidüşün:

Bu Teröristleri savunan avukatta mağdurların yaşadığını yaşamadan can vermesin

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıbarış alyaz:

Bunları savunanlarda içeri alinmali

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Bak sen. Müvekkilin her şeyi usulünce yapmıştı değil mi?

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıtycoon null:

avukatta çeteden bence

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıZeki Sahin:

bu avukat da bunların zinniyetinde,bunülkede avukatlık yapmamalı bence

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıender türk :

para için yapmıcakları şey yok

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

O hastanede ölen çocukların ailesinden biri bu canileri savunan avukatları darp ederse şaşrımam. hakkıdır.

Yorum Beğen9
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