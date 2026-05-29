Erbakan: Kurban Bayramı, İslam Birliği'ne vesile olsun

(İSTANBUL) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Merkezefendi Mezarlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Erbakan, " Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'nin ve adil bir dünyanın kuruluşuna bu Kurban Bayramı inşallah vesile olsun. ve yine niyazımız odur ki Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki, Keşmir'deki ve dünyanın her köşesindeki zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna inşallah vesile olsun" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Merkezefendi Mezarlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İstanbul İl Başkanı Yunus Emre Taşcı'nın açılış konuşması ile devam etti. Taşcı, Kurban Bayramı'nı tebrik ettikten sonra konuşmasını yapmak üzere sözü Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a bıraktı. Erbakan, şöyle konuştu:

"Hem Kurban Bayramı günündeyiz, hem bir cuma günündeyiz, hem de fethin 573. yıl dönümü olan bir cuma günündeyiz; 29 Mayıs günü. ve bizlere hayatı boyunca fethin manasını anlatan, aşılayan Milli Görüş lideri Erbakan Hoca'mızın kabri başındayız. Bütün bunlardan dolayı tabii ki Cenabıallah'a sonsuz şükürler ederek sözlerimize başlıyoruz. Tabii ki Erbakan Hoca'mız üç temel hususu bizlere öğreten, aşılayan bir liderdi: 'İslamsız saadet olmaz' gerçeği, 'cihadsız İslam olmaz' gerçeği ve insanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebinin siyonizm mikrobu olduğu gerçeğini bizlere hayatı boyunca anlattı, öğretti. Bizlere de onun yolunda yürüyen dava erleri olmayı inşallah nasip eylesin."

Sultan Fatih yine çok büyük örneklerle dolu hayatında ama bizim her zaman söylediğimiz tedbire tevessül ve sebeplere sarılma örnekleri onun hayatında ön plana çıkıyor. 'Fethi gerçekleştireceğim' diyerek sadece abdestini alıp gelip veya bir Yasin, bir Fetih Suresi okuyup Yaradan'a sığınıp bu fethi gerçekleştireceğim diye ortaya çıkmadı. Elbette ki bunları yaptı ama dönemin en büyük toplarını döktürdü. Yetmiş parça gemiden oluşan donanmayı hazırlattı, Rumeli Hisarı'nı inşa etti, aylarca plan yaptı, strateji geliştirdi ve dönemin en güçlü ordusunu tahkim etti. En sonunda onlar da yetmeyince gemileri karadan yürüttü, atını denize sürdü. Yani sebeplere sonuna kadar sarıldı, tedbire tevessül etti. Üzerine düşen vazifeyi en mükemmel şekilde yaptı. Erbakan Hoca'mızın 'Davayı en çok seven değil, en iyi yapan kazanır' sözünde olduğu gibi.

Ve bu mübarek Kurban Bayramı'nda Cenabıallah'tan niyazımız odur ki; inşallah adaletin, refahın, huzur ve barışın hakim olduğu, izzet, onur ve saygınlığın hakim olduğu, kul haklarının teminat altında olduğu bir dünyanın kurulmasına bu Kurban Bayramı vesile olsun. Paylaşımda adaletin, yönetimde adaletin, yargıda adaletin hakim olduğu bir Türkiye'nin kurulmasına bu Kurban Bayramı inşallah vesile olsun. Gençlerimizin, yeni nesillerimizin önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla yetiştirildiği bir Türkiye'nin kurulmasına inşallah bu Kurban Bayramı vesile olsun. Yaşanabilir bir Türkiye'nin, yeniden büyük Türkiye'nin ve Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'nin ve adil bir dünyanın kuruluşuna bu Kurban Bayramı inşallah vesile olsun. ve yine niyazımız odur ki Gazze'deki, Doğu Türkistan'daki, Arakan'daki, Keşmir'deki ve dünyanın her köşesindeki zulüm altında inleyen Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşuna inşallah vesile olsun."

"BİZ İKTİDARDA OLSAYDIK BU ADIMLARI BİR AN EVVEL ATARDIK"

Erbakan, programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "CHP'ye mutlak butlan kararı verildi, Yeniden Refah Partisi de son yerel seçimlerde 3. büyük partiydi. Size yönelik de herhangi bir antidemokratik tavır bekliyor musunuz?" sorusuna, "Bizler, Milli Görüş lideri Erbakan Hoca'mızın yolundan yürüyen Yeniden Refah Partisi'yiz. ve inşallah biraz evvel yaptığımız konuşmada da ifade ettiğimiz gibi, Erbakan Hoca'mızın ortaya koymuş olduğu hedeflere ülkemizi ulaştırmak, yeniden büyük Türkiye'nin ve adil bir dünyanın kurulmasını sağlamak üzere gayretle çalışıyoruz. Bu yolda önümüze çıkabilecek olan engelleri de inşallah Allah'ın izniyle, yardımıyla, Milli Görüş'ün bereketiyle aşabileceğimizi düşünüyoruz" yanıtını verdi.

"ABD-İsrail ve İran savaşına kısa bir ara verildi. Eğer yeniden Refah Partisi iktidarda olmuş olsaydı neler yapılırdı? Mevcut iktidara bu konuda neler tavsiye edersiniz?" sorusu üzerine Erbakan, "Kürecik'teki, İsrail'e istihbarat sağlayan radar üssünün kapatılması gerektiğini, bizim topraklarımızda İsrail'e istihbarat sağlayacak bir üssün bulunmaması gerektiğini söylüyoruz. Amerikan mezalimine karşı İncirlik Üssü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolüne geçirilmesi gerektiğini ifade ettik. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı üzerinden İsrail'e adeta can damarı olan petrol akışının mutlaka kesilmesi, bizim topraklarımız üzerinden İsrail'e petrol sevkiyatının yapılmaması gerektiğini ifade ettik. Biz iktidarda olsaydık bu adımları bir an evvel atardık" diye yanıtladı."

Kaynak: ANKA