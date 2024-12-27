Başrollerde Eşref Ziya, Öykü Çelik ve Batuhan Ekşi'nin oynadığı, "Yeniden Başlamak" filminin galası yapıldı.

"The İmam" filminin devamı niteliğindeki yapımın AKM'de gerçekleştirilen gala gösterimine, film ekibinin ve oyuncuların yanı sıra siyaset, sanat ve sinema dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Filmin senaryosunu da kaleme alan yapımcı, oyuncu ve müzisyen Eşref Ziya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Uzun bir hazırlık dönemi ve 4-5 haftalık çekim sürecinden sonra güzel bir film ortaya çıkardık. Her şey istediğimiz gibi oldu. Hafızasını kaybetmiş bir adamın, sanal dünyasındaki hikayesini anlatmaya çalıştık. 2 saat 9 dakikalık bir sinema filmimiz var. İzleyicilerimizin beğeneceğini umuyorum. Gerçekten güzel bir çalışma oldu." dedi.

Filmin, The İmam'ın devamı niteliğinde bir çalışma olduğuna işaret eden Eşref Ziya, "Oradaki karakterlerin başka bir hikayesi diyebiliriz. İnşallah izleyenlerimiz de beğenir. Galaya da gerçekten çok güzel katılım oldu. Bütün katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"İzleyici gerçekle kurgusal dünya arasında kendini bulacak"

Yönetmen Kemal Yıldız, hazırlık aşamasından itibaren filme çok emek verdiklerini belirterek, büyük bir set ekibiyle çalıştıklarını, kurgu, renklendirme, ses tasarım ve müzik çalışmaları için 6 aylık bir sürecin geçtiğini dile getirdi.

Sonunda iyi bir iş çıkardıklarını aktaran Yıldız, seyirciyi kaliteli, güzel bir filmle buluşturduklarını kaydetti.

Yıldız, senaryoyu Ziya'nın yazdığına işaret ederek, "İzleyici aslında burada, kendisini gerçekle kurgusal dünya arasında bulacak. Hayatımızın hangi evresinde olursak olalım 'Yeniden Başlamak' mümkündür diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sürprizleri olan bir film, bundan sonrası artık seyircimizde"

Oyuncu Ali Buhara Mete, sinemaya gönül vermiş biri olarak, sinema filmi yapmanın riskli olduğu bir dönemde böyle güzel bir işin içinde yer almayı çok değerli bulduğunu söyledi.

İçinde bulunmaktan çok keyif aldığı bir proje olduğunu vurgulayan Mete, şu bilgileri verdi:

"Ben burada Yusuf Komiseri oynuyorum. Senaryo sürecinden beri işi takip eden, işin içinde olan birisiydim. Çok keyifli bir ekiple çalıştım. O yüzden burada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sürprizleri olan bir film. Bundan sonrası artık seyircimizde."

"Çok mesaj veren, çok içeriği olan da bir film"

Oyuncu Öykü Çelik de filmde bir gazeteciyi oynadığını kaydederek, "Kendi halimde bir gün dolaşırken çöp toplayıcısıyla karşılaşıyorum ama İngilizce biliyor. Çok değişik. Kitaplar okuyor. Buradan benim tutkularım, merakım canlanıyor ve karakterimizin peşine düşüyorum. Sonrasında gizli görevli sanıyorum ama çok daha farklı bir şey, hafızasını kaybetmiş bir adam çıkıyor. Bunun üzerine bir hikayenin içine dahil oluyorum." dedi.

Filmin çok sürükleyici bir hikayesi ve sürprizli bir sonu olduğunu, senaryoyu okuduğunda kesinlikle içinde yer almak istediğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Hiçbir şeyi boşuna izlemiyorsunuz. Çok mesaj veren, içeriği olan bir film aynı zamanda. Eşref Ziya ağabey çok dolu bir adam yani gerçekten mozaik gibi bir kafa yapısı var. Her bilgiye sahip bir insan. Ben The İmam filmini de seyretmiştim ve orada da bakış açısı, işini yapış şekli, yazarlığı, kalemi dikkatimi çekmişti. O yüzden ikincisinde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Tanışmaktan da ekibin içinde olmaktan da çok mutluyum.

Yönetmenimiz çok detaylı çekti. Çekimler öncesi her şey üzerine çok çalıştık. Sete bırakmadık hiçbir şeyi. Şansa bırakmadık. Karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Seyircinin mutlu olacağını ve birbirine tavsiye edeceğini düşünüyorum. İzleyiciler güzel, dolu vakit geçirmek, güzel bir kitap okumuş gibi hissetmek istiyorsa gelsin."

"Eşref Ziya ile çalışırken çok keyif aldık"

Filmde kağıt toplayıcısı Sedat karakterini oynayan Batuhan Ekşi ise filme ilişkin, "Bir gün antrenmandan dönerken parkta Kadir ağabey ile karşılaşıyor ve onu evine götürüyor. Aralarında bir ağabey-kardeş ilişkisi başlıyor. Sonra Öykü'nün hayatımıza dahil olmasıyla hikayemiz açılıyor. Geri kalanı da beyaz perdede sürpriz olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Eşref Ziya'yı öncesinde de isim olarak tanıdığını, bire bir tanıyınca daha çok sevdiğini vurgulayan Ekşi, "Hani sanki hep tanıyormuşum gibi bir arkadaşlığımız oldu. Beraber çalışırken çok keyif aldık çünkü çok uyumlu biri. Gerçekten bir ağabey. Hiç aramızda bir hiyerarşi olmadı bugüne kadar. Bu tabii setimize de, yaptığımız işe de yansıdı. Umarım seyircimiz de bizimle aynı şeyi düşünür. Çünkü arka plan beyaz perdeye de yansıdı ve elimizden gelenin en iyisini yaptık." diye konuştu.

Galaya katılan tüm oyuncuların filme ilişkin görüşlerini dile getirdiği basın açıklamasının ardından tüm ekip birlikte fotoğraf çektirdi.

Yapımcılığını Marmara Film Yapım Eşref Ziya'nın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Cahit Erşan yaptı.

Filmde ayrıca Mehmet Ali Tuncer, Halil Necipoğlu, Nazan Diper, Osman Alkaş, Ahmet Yenilmez, Burak Alp Yenilmez, Kimya Gökçe, Zekeriya Akman, Duru Mualla Sargut ve Görkem Birsen de rol aldı.

Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgide geçen bir hikayeyi konu alan ve bugün vizyona giren filmin konusu şöyle:

"Zengin bir ailenin çocuğu olan 32-33 yaşlarındaki Sedat, Balat'ta gecekonduda yaşar. Günün birinde, bir parkta sokak serserilerinin elinden kurtardığı, hafızası yerinde olmayan Kadir, Sedat'ın tüm yaşantısını değiştirir. Kadir'in gerçekte kim olduğunu araştıran Sedat ve gazeteci Çiğdem, kendilerini çok karmaşık olaylar içinde bulur."