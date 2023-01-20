YENİDEN: Avustralya'da 2.7 kiloluk dev kurbağa bulundu

Avustralya'da bir ulusal parkta geçen hafta 2.7 kiloluk dev kamış kurbağası bulundu. Kurbağanın normalin 6 katı büyüklüğünde olduğunu belirten yetkililer, kurbağaya 'Toadzilla' ismini verdiklerini belirtti.

Avustralya Çevre ve Bilim Müdürlüğü, bugün yaptıkları açıklamada kamış kurbağasının geçen hafta Queensland eyaletindeki Conway Ulusal Parkta bulunduğunu belirterek "Bu büyüklükte bir kamış kurbağası, ağzına sığdırabildiği her şeyi yer ve buna böcekler, sürüngenler ve küçük memeliler dahil. Boyundan dolayı dişi olduğuna inanıyoruz ve dişi kamış kurbağaları erkeklerden daha büyük oluyor. Merkezde tarttığımızda 2,7 kilo olduğunu gördük, bu yeni bir rekor olabilir" ifadelerini kullandı. Yetkililer, Godzilla filminden referans alınarak kurbağaya 'Toadzilla' adını verdiklerini de ayrıca belirtti.

!! SAYIN EDİTÖRLERİMİZİN DİKKATİNE: Haberin son cümlesinde İsveç'teki kurbağanın kilosu yanlışlıkla 2.665 yazılmıştır, kurbağanın kilosu 2.65 kilodur.