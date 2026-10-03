Haberler

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Romelu Lukaku, maçın ardından Fenerbahçe'deki durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirdiler ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

  • Belçika Milli Takımı, Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Romelu Lukaku gol attı.
  • Lukaku, Fenerbahçe'de transfer döneminin sonunda transfer olduğunu ve ilk kez bu sezon forma giymediğini belirtti.
  • Lukaku, yerini kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğini söyledi.

Belçika Milli Takımı'nın Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada fileleri havalandıran Romelu Lukaku, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Lukaku, hem attığı golü hem de Fenerbahçe'deki forma mücadelesini değerlendirdi.

"DÖNÜŞTE FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Fenerbahçe'deki durumuna değinen tecrübeli golcü, kulübün yaklaşımına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Lukaku, "Bence orada geçmişe fazla takıldılar. Son dört sezonda transfer döneminin sonunda transfer oldum ve hemen forma giydim. Bu, ilk kez böyle olmadı. Bu yüzden basın toplantısında tuhaf bir ifade takındım. Farklı bir yaklaşım sergileyebilirlerdi ama bu konuyu yakında kulüple görüşeceğim." ifadelerini kullandı.

"GOLÜMDEN MEMNUNUM"

Türkiye karşısında takımına golle katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Lukaku, "Golümden memnunum. Bir forvet olarak her zaman gol atmak istersiniz. Bugün kazanmamız önemliydi ve ben de katkıda bulunabildiğim için mutluyum." dedi.

"YERİMİ KAZANMAK İÇİN FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEĞİM"

Belçika Teknik Direktörü Van Bommel'in tercihlerine de değinen Lukaku, Fenerbahçe'ye dönüş mesajı verdi:

"Teknik direktör Van Bommel kendi seçimlerini yapıyor. Fenerbahçe'de yüzde 100 oynayabilirsem durumumun farklı olacağından eminim. O zaman milli takım teknik direktörünün seçimi daha zor olur. Ben her şeye tam gaz giden biriyim. Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. Bugün iyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram saldırısında 20 çiftçi yaşamını yitirdi

Ülkeyi sarsan saldırı! Çok sayıda çiftçi can verdi
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok

Eyvahlar olsun! Bir şok da Arda'dan geldi

Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım'da kabus bitmiyor
TFF'den Galatasaray'a kötü haber! Okan Buruk ve Ugochukwu'nun cezaları onandı

Kötü haber geldi, Okan Buruk'a büyük şok

Fransa’da liselilerin protestoları eğitimi durdurdu: 400’den fazla okul kapatıldı

Liselilerin eylemi eğitimi vurdu: Yüzlerce okul kapatıldı

Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama

Trump'tan Türkiye açıklaması! Yaptırımlarla ilgili çok net konuştu
Fon krizinde yapılan savunmalar Yılmaz Özdil'i gülme krizine soktu

Fon krizinde yapılan savunmalar gülme krizine soktu
Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı

Dün gazeteciydi bugün kral! Bir gecede tahta çıktı
Ferhat Gündoğdu için kritik saatler! Savcılık tutuklanmasını istedi

Ferhat Gündoğdu için kritik saatler!