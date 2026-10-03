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Edin Dzeko, 152 kez giydiği Bosna Hersek formasına veda etti

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Edin Dzeko, 152 kez giydiği Bosna Hersek formasına veda etti
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Edin Dzeko, Bosna Hersek'in Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynadığı maçta 63. dakikada yerini Haris Tabakovic'e bırakarak milli takım kariyerini sonlandırdı. Maç 1-1 sona ererken Dzeko, omuzlarda tüm sahayı gezdi ve taraftarlara veda etti.

Bosna Hersek'in "yaşayan efsanesi" olarak bilinen ve Boşnaklar tarafından "Elmas" olarak isimlendirilen Edin Dzeko, milli takımla son kez sahaya çıktı.

Bosna Hersek, Uluslar Ligi'nde, Zenica şehrindeki Bilino Polje Stadyumu'nda İsveç'i konuk etti. Dzeko, maça ilk 11'de başlarken, ilk yarının sonlarına doğru attığı gol, topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi.

Dzeko, maçın 63. dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Haris Tabakovic'e bırakarak, milli takım kariyerini sonlandırdı.

Maç, 1-1 sona erdi.

Boşnaklar, Dzeko'yu son kez milli formayla izlemek için stadyumu doldurdu, stadyumun çevresinde sahayı gören binaların balkonları ve pencerelerine çıktı.

Maçın ardından ise Dzeko'nun eşi, çocukları, annesi ve babası da saha kenarına geldi. Takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan Dzeko, daha sonra tüm sahayı gezerek taraftarlara veda etti.

Bosna Hersek formasını 152 kez giyen Dzeko, ülkesi adına 73 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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