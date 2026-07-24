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Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e hemşehrisinden soğuk duş

Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel'e hemşehrisinden soğuk duş
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Özgür Özel’in CHP örgütlerinden gelen tepkilere rağmen bizzat davet edip partiye kattığı Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Yeni Parti’nin kuruluşuna saatler kala rotayı değiştirdi. İlk etapta Özel ile birlikte hareket edip Yeni Parti’ye geçeceğini beyan eden Kavaf’ın kararından vazgeçtiği ve CHP’de kalmayarak eski partisi AK Parti’ye katılacağı iddia edildi.

Özgür Özel ve ekibinin CHP'den ayrılarak "Yeni Parti"yi kurma adımlarını attığı saatlerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Özel'in CHP'ye bizzat davet edip rozet taktığı Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın Yeni Parti'ye geçmekten son anda vazgeçtiği ve AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

ÖZEL TEPKİLERİ GÖĞÜSLEMEK PAHASINA CHP'YE TAŞIMIŞTI

DEVA Partisi'nden ayrıldıktan sonra Özgür Özel'in hemşehri davetiyle CHP saflarına katılan Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın transferi, partide tartışmalara neden olmuştu. Eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olan Kavaf, geçmişteki açıklamaları ve Aile Bakanlığı dönemi sebebiyle CHP Kadın Kolları ve bazı parti içi örgütlerin eleştirilerine hedef olmuştu. Ancak Özel, partiden gelen tüm tepkileri göğüsleyerek hemşehrisine rozetini bizzat takmıştı.

48 SAATTE ROTA DEĞİŞTİ

Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre; Özgür Özel’in istifasıyla birlikte kurucular kurulu arasında yer alması beklenen Kavaf, son 48 saatte kararını değiştirdi.

Süreçteki gelişmeler şöyle şekillendi:

  • Önce "Yeni Parti" Dedi: Kavaf, başlangıçta CHP'den ayrılarak yeni kurulacak oluşuma katılacağını beyan etti.
  • Son Anda Vazgeçti: Yeni Parti'nin kuruluş evraklarının teslim edilmesine saatler kala kararından geri adım attı.
  • AK Parti İddiası: CHP'de de kalmayacağı belirtilen Kavaf'ın eski partisi AK Parti'ye döneceği iddiası kulisleri hareketlendirdi.
Kaynak: Haberler.com
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