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Mansur Yavaş'a anket şoku

Mansur Yavaş'a anket şoku
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ORC Araştırma'nın 17-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara'da yaptığı son genel seçim anketinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın memleketinde AK Parti %34,3 oy oranıyla birinci sıraya yerleşirken, son yerel seçimde ipi göğüsleyen CHP ise %31,1 ile ikinci sırada kaldı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi sıkça geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kalesinde dikkat çeken bir anket sonucu açıklandı. ORC Araştırma tarafından Ankara’da gerçekleştirilen genel seçim anketinde AK Parti, CHP’yi geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

BAŞKENTTE SEÇİM DENGELERİ DEĞİŞTİ

ORC Araştırma Şirketi, 17-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelinde 1.180 katılımcıyla "Ankara Siyasi Eğilimler Araştırması" gerçekleştirdi. Bilgisayar Destekli Telefonda Anket (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmada Ankaralı seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa, Ankara'da oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ 3 PUAN FARK ATTI 

Son yerel seçimlerde Mansur Yavaş ile büyük bir zafer elde eden CHP, bu kez başkentte birinci parti konumunu kaybetti. Ankete katılanların %34,3’ü tercihini AK Parti’den yana kullanırken, CHP %31,1 oy oranıyla ikinci sırada kaldı.

ORC ARAŞTIRMA ANKARA ANKETİ SONUÇLARI

Açıklanan ankette başkentteki partilerin oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

  • AK Parti: %34,3
  • CHP: %31,1
  • MHP: %7,2
  • İYİ Parti: %5,5
  • Zafer Partisi: %3,9
  • Büyük Birlik Partisi: %3,5
  • DEM Parti: %3,1
  • Yeniden Refah Partisi: %2,4
  • Saadet Partisi: %1,8
  • TİP: %1,4
  • Diğer: %5,8

İşte o anketin grafiği; 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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