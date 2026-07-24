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Sultangazi'de rehine operasyonu: Şüpheli yakalandı

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Sultangazi'de aile üyelerini rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Sultangazi'de aile üyelerini rehin alan şüpheli, polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, elinde bıçakla aile üyelerini rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine özel harekat polisleri ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yapılan hazırlıkların ardından özel harekat ekipleri eve operasyon düzenledi.

Rehin alınan aile üyeleri kurtarılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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