Güney Kore'de 'yüzyılın boşanması': 644 milyon dolar tazminat

Güney Kore'de mahkeme, boşanma davasında iş insanı Chey Tae-won'un, eski eşi Roh So-young'a yaklaşık 644 milyon dolar ödemesine hükmetti.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de "yüzyılın boşanması" olarak nitelendirilen, eski Devlet Başkanı Roh Tae-wu'nun tek kızı olan Roh So-young ile ülkenin en büyük ikinci holdingi SK Group'un Başkanı Chey Tae-won arasındaki boşanma davasında mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme, Chey'in 1988'de evlendiği ve 3 çocuk sahibi olduğu eski eşi Roh'a, mal paylaşımı kapsamında yaklaşık 644 milyon dolar ödemesine hükmetti.

Chey'in 2015'te evlilik dışı ilişkisinden bir çocuğu olduğunun ortaya çıkmasının ardından çift boşanma sürecine girmişti.

Roh, Chey'in 25 yıldan uzun süredir başkanlık yaptığı SK Group'taki hisselerinin yarısını talep etmişti.

Chey, mahkemenin Mayıs 2024'te verdiği yaklaşık 1 milyar dolarlık tazminat kararını temyize götürmüş ve Yüksek Mahkeme Chey'i haklı bularak kararı bozmuştu.

Kaynak: AA