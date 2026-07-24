Aydın'da sıcak dakikalar: Firari hükümlü polisle çatıştı, 3 saatin ardından böyle teslim oldu

Aydın'da, hakkında 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.O.K., Özel Harekat polisinin de katıldığı insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda, çıkan çatışmanın ardından teslim oldu. S.O.K., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'silahlı tehdit' suçundan 13 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 24 ayrı suç kaydı olan firari hükümlü S.O.K.'nin Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

"TESLİM OL" ÇAĞRISINA SİLAHLA KARŞILIK VERDİ

S.O.K.'nin yakalanması için Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla İHA destekli operasyon düzenlendi. Polisin 'teslim ol' çağrısına silahla karşılık veren S.O.K., çatışmanın ardından teslim oldu. S.O.K.'nin evinde yapılan aramada 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 29 dolu ve 4 boş tüfek kartuşu ele geçirildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan S.O.K., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı