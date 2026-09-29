YENİ Partili Çakırözer, X ve Meta'yı Meclis'te hesap vermeye çağırdı

ANKARA - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, gazetecilerden sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara kadar çok sayıda sosyal medya hesabına yönelik erişim engellerini TBMM gündemine taşıdı. Çakırözer, X ve Meta'ya "Gelin Meclis'te, milletvekillerine bunun yanıtını, bunun hesabını verin" çağrısında bulundu.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, gazetecilerin, ekonomistlerin, hak savunucularının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerini TBMM gündemine taşıdı.

Erişim engellerinin araştırılması için önerge veren Çakırözer, sosyal medya platformları X ve Meta'ya da çağrıda bulunarak, uyguladıkları erişim engellerinin gerekçelerini TBMM'de milletvekillerine açıklamalarını istedi.

Çakırözer, Türkiye'de sosyal medya platformlarında peş peşe alınan erişim engeli kararlarının araştırılması amacıyla Meclis araştırma önergesi verdi. Çakırözer, sosyal medya platformları X ve Meta'ya yönelik çağrısında ise uygulanan erişim engellerinin gerekçelerini kamuoyuna ve TBMM'ye açıklamalarını istedi.

Çakırözer, "Hesapların erişime engellenmesi için size hangi baskılar yapılıyor? Neden bu baskılara direnmiyorsunuz? Bu kararların haksız hukuksuz olduğu, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkını ortadan kaldırdığı ortadayken siz nasıl bu basmakalıp kararlara uymaktasınız? Gelin Meclis'te, milletvekillerine bunun yanıtını, bunun hesabını verin" diye konuştu.

"HER GÜN YÜZLERCE HESAP ERİŞİME ENGELLENİYOR"

Türkiye'nin günlerdir dijital sıkıyönetim ve karartmayla karşı karşıya olduğunu savunan Çakırözer, sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engellerinden vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

Çakırözer, "Erişim engeli yetkisi BTK'dan alınıp Siber Güvenlik Başkanlığı'na verildiği günden bu yana, her gün neredeyse yüzlerce hesap erişime engellenmekte. Önce 'Ailem Güvende' operasyonu, sonra 'Fon Krizi'... Her gün başlayan operasyonlarda ilk hedef gazeteciler, ilk hedef sivil toplum, hak savunucuları, ilk hedef vatandaşlar" ifadesini kullandı.

"ERİŞİME ENGELLENEN KURUMLAR KARARLARA ERİŞEMİYOR"

Gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının paylaşımlarının "milli güvenlik" ve "kamu düzeninin korunması" gibi gerekçelerle erişime engellendiğini belirten Çakırözer, erişim engeli kararlarının yüzleri bulduğunu ifade etti.

Çakırözer, şöyle konuştu:

"Gazetecilerin, sivil toplumun yaptıkları paylaşımlar, haberler, paylaştıkları tweet'ler sözde gerekçe olarak çıkardıkları 'milli güvenlik', 'kamu düzeninin korunması' gibi gerekçelerle erişime engellenmekte. Amaç sansür, amaç karartmak, amaç vatandaşın olandan bitenden haberdar olmaması! Sosyal medya hesaplarına getirilen erişim engeli sayıları yüzleri buldu Türkiye'de. ve baktığımızda bu kararlar mahkemelerden alınıyor ama ortada mahkeme kararı yok. Erişim engellenen kurumlar, gazeteciler, basın kuruluşları, sivil toplum kuruluşları bu kararlara erişememekte. Keyfi, hukuksuz kararlarla aslında Türkiye'nin hafızası karartılmakta."

Çakırözer, X ve Meta başta olmak üzere sosyal medya platformlarının erişim engeli kararlarını uygularken karşılaştıkları baskıları kamuoyuna açıklamalarını istedi.

Çakırözer, çağrısını şöyle sürdürdü:

"Buradan çağrımızdır: Bu haksız, hukuksuz erişim engelleri derhal geri alınmalıdır. Gazetecilerin, ekonomistlerin, hak savunucularının, sivil toplumun, binlerce vatandaşın erişime engellenen hesapları derhal açılmalıdır. Ayrıca bu erişime engelleme kararları mahkemelerden alındığında bunları sosyal medya platformları derhal uygulamaktadır. Burada da bir büyük vahim hata vardır. Buradan çağrımız X'e, buradan çağrımız Meta'ya: Çıkın kamuoyuna açıklayın! Size hangi baskılar yapılıyor? Neden bu baskılara direnmiyorsunuz? Bu kararların hukuksuz olduğu, adaletsiz olduğu, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkını ortadan kaldırdığı ortadayken siz nasıl bu basmakalıp kararlara uymaktasınız? Hangi baskılarla karşı karşıyasınız, bunu çıkın millete açıklayın! Gelin Meclis'te, milletvekillerine bunun yanıtını, bunun hesabını verin"

Çakırözer, YENİ Parti olarak erişim engellerine karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Biz YENİ Parti olarak, Ak Parti'nin bu kara düzenine, bu sansür düzenine, bu karartma düzenine sonuna kadar karşıyız ve mücadele edeceğiz. Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü ve özgürlükler hakim kılınana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Kaynak: ANKA