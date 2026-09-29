A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın

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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya karşısında aldığı 4-1'lik ağır yenilginin yankıları sürüyor. Bursa'daki karşılaşmanın ardından teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihleri tartışılırken, kaleci konusu da yeniden gündeme geldi.

Özellikle Türkiye'nin skoru 3-1'e getirmesinden yalnızca üç dakika sonra Altay Bayındır'ın uzaklaştıramadığı topun devamında İtalya'nın 4. golü bulması tribünlerin tepkisine neden oldu. Yaşananların ardından gözler Fransa'da Lille forması giyen Berke Özer'e çevrildi.

BERKE ÖZER NEDEN KADRODA YOK?

Berke Özer'in Milli Takım'dan uzak kalmasının arkasında Ekim 2025'te yaşanan kamp krizi bulunuyor. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Bulgaristan karşılaşmasının maç kadrosuna alınmayan Berke, kafilenin İstanbul'a dönüşünün ardından kamptan ayrılmıştı.

TFF, o dönem yaptığı açıklamada Berke'nin teknik ve idari ekibin izni olmadan kendi isteğiyle kamptan ayrıldığını duyurdu. Berke Özer ise bu açıklamaya karşı çıkarak ayrılık kararını teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde aldığını söyledi. Dolayısıyla tarafların olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklamaları birbiriyle örtüşmedi.

O GÜNDEN SONRA DAVET ALMADI

Yaşanan krizin ardından Berke Özer yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrılmadı. Montella, İtalya ve Fransa maçlarının oynandığı son milli arada kaleci tercihlerini Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk'tan yana kullandı. Berke ise kadronun dışında kaldı.

FRANSA'DA AYIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

Berke'nin kadro dışında kalması, Lille'deki performansı nedeniyle daha da dikkat çekici hale geldi. Milli kaleci, Lille taraftarlarının katıldığı oylamada Ağustos Ayının Futbolcusu seçildi. Kulübü de Berke'nin sezon başlangıcındaki performansına dikkat çekerek ödülü duyurdu.

Berke özellikle Lille'in Toulouse'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada ön plana çıktı. 9 kurtarış yapan milli kaleci, takımının sahadan gol yemeden ayrılmasında önemli rol oynadı.

İTALYA MAÇINDAN SONRA GÖZLER YENİDEN BERKE'YE ÇEVRİLDİ

Türkiye'nin İtalya karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyet ve Altay Bayındır'ın özellikle son goldeki hatası, Milli Takım'daki kaleci tercihini yeniden gündeme taşıdı. Lille'de düzenli olarak forma giyen ve performansıyla ödül kazanan Berke Özer'in yeniden Milli Takım'a çağrılıp çağrılmayacağı ise önümüzdeki kadro seçimlerinde belli olacak.