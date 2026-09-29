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Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor

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Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
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90'lı yılların unutulmaz isimlerinden Yonca Evcimik, fit görüntüsüyle dikkat çekti. 63 yaşındaki ünlü şarkıcının bikinili pozları yıllara meydan okuyan fiziğini gözler önüne sererken, Evcimik enerjisiyle de adından söz ettirdi.

  • 16 Eylül 1963 doğumlu Yonca Evcimik, 63 yaşındadır.
  • Yonca Evcimik, 1991 yılında yayımladığı "Abone" albümüyle Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasına girdi.
  • Yonca Evcimik, dansçı ve oyuncu kimliğiyle "Çılgın Bediş" dizisinde rol almıştır.

Türk pop müziğinin 90'lı yıllara damga vuran isimlerinden Yonca Evcimik, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çekiyor. 63 yaşındaki ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili kareleri, fit görünümünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sahne enerjisinden yıllardır ödün vermeyen Evcimik'in formunu koruyan hali dikkat çekti.

63 YAŞINDAKİ YONCA EVCİMİK FİT HALİYLE DİKKAT ÇEKTİ

16 Eylül 1963 doğumlu olan Yonca Evcimik, 63 yaşında. Kariyerine uzun yıllardır ara vermeden devam eden ünlü şarkıcı, sahnedeki enerjisinin yanı sıra formda görüntüsüyle de adından söz ettiriyor.

Evcimik'in bikinisiyle verdiği pozlar da fit görüntüsünü ortaya koydu. Yıllara meydan okuyan fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı, ilerleyen yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

90'LI YILLARA DAMGA VURDU

Yonca Evcimik, özellikle 1991 yılında yayımladığı “Abone” albümüyle Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasına girdi. Müzik kariyerinin yanı sıra dansçı ve oyuncu kimliğiyle de tanınan Evcimik, “Çılgın Bediş” dizisindeki performansıyla bir dönemin hafızasına kazındı.

Aradan geçen yıllara rağmen sahnelerden kopmayan ünlü isim, aktif yaşamı ve enerjik görüntüsüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Burnun kesildiği belli değil.Dr iyi iş çıkarmış.

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