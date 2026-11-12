YENİ Partili Bakırlıoğlu, TBMM'de Tekin'e okullardaki şiddeti ve MESEM ölümlerini sordu

(TBMM) - YENİ Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, okullardaki şiddet, akran zorbalığı ve devamsızlık oranlarına dikkati çekerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, "MESEM'de çocuklar ölürken, okullarda çocuklar şiddet görürken, çocuklar aç şekilde okula gelirken siz uyuyabiliyor musunuz?" diye sordu. YENİ Parti Milletvekili Özgür Karabat ise okul güvenliği, çocuk yoksulluğu ve eğitim yatırımlarını eleştirerek, "Eğitimde devrim Londra'da alkışla olmayacak. Başakşehir'deki okul kapısında olacak" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi görüşülüyor. Komisyonda söz alan Bakırlıoğlu, Bakan Tekin'in sabahki sunumunda eleştirilere açık olduğunu söylediğini ancak gün içindeki tutumunun bu açıklamayla çeliştiğini savundu.

Bakırlıoğlu, sabah saatlerinde Bakan Tekin'e, anayasal hakkını kullanarak kendisini istifaya davet eden gençlerin tutuklanmasını ve okullarda yaşanan şiddet olaylarını sorduğunu belirterek, "Okullarda şiddet var. Çocuklar okullarda, öğretmenler okullarda ölüyor. Huzurlu musunuz?" dediğini aktardı.

Okullarda şiddet ve akran zorbalığı yaşandığını, çocukların okullarda hayatını kaybettiğini belirten Bakırlıoğlu, "Eğer o makamda oturuyorsanız, Milli Eğitim Bakanlığında oturuyorsanız ve bu memlekette gençler 'bizim geleceğimiz yok' diyorsa, okullarda akran zorbalığı varsa, okullarda çocuklarımız ölüyorsa, MESEM'lerde çocuklarımız ölüyorsa gerçekten de huzursuz olmamız lazımdır" diye konuştu.

Bakan Tekin'in kendisinin protestosunu "şov" olarak nitelendirdiğini söyleyen Bakırlıoğlu, milletvekillerinin Bakan ile el sıkışmamasına ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi. Bakırlıoğlu, "Bizim merak ettiğimiz, mesela MESEM'de çocuklar ölürken, okullarda çocuklar şiddet görürken, çocuklar aç şekilde okula gelirken siz uyuyabiliyor musunuz? Bizim merak ettiğimiz soru o" ifadelerini kullandı.

"600 MİLYON LİRALIK YOLSUZLUK İDDİALARININ GEREĞİNİ YAPACAK MISINIZ?"

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş'ın gündeme getirdiği Sayıştay kararlarına da değinen Bakırlıoğlu, Bakan Tekin'in ilk tepkisinin söz konusu kararların nereden bulunduğunu sormak olduğunu söyledi.

Üç mahkeme kararı ve Sayıştay raporlarında yer alan iddiaların bir hafta önce kamuoyuyla paylaşıldığını belirten Bakırlıoğlu, "Bir haftadan beri ne Sayıştay'dan ne bakanlığınızdan ne şahsınızdan tek bir kelime yok. İlk tepkiniz ne oldu biliyor musunuz? 'O kararları nereden buldun?' oldu. Sayın Bakan, neden gereğini yapmadınız? Gereğini yapacak mısınız? Çünkü iddialar çok çok vahim" diye konuştu.

"MESLEK LİSELERİNDE 20 GÜN VE ÜZERİ DEVAMSIZLIK ORANI YÜZDE 50"

PISA 2025 sınavında öğrencilerin tüm sınav türlerinde OECD ortalamasının üzerinde sonuç elde etmesini değerlendiren Bakırlıoğlu, sınava giremeyen veya sınavın örnekleminde yer almayan öğrencilerin de konuşulması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin PISA sınavının kapsama oranında yüzde 72 ile Meksika'dan sonra en düşük orana sahip ülke olduğunu belirten Bakırlıoğlu, lise çağındaki gençlerin net okullaşma oranının yüzde 82 olduğunu kaydetti.

Ortaöğretimdeki 5 milyon 247 bin öğrencinin yaklaşık 952 bininin açık lisede bulunduğunu, 600 bin öğrencinin de MESEM'lerde eğitim gördüğünün belirtildiğini aktaran Bakırlıoğlu, açık lise ve MESEM'lerdeki öğrencilerin yaş gruplarına ilişkin bilgi istedi.

Zorunlu eğitime rağmen öğrencilerin okula devamında ciddi sorunlar yaşandığını belirten Bakırlıoğlu, 20 gün ve üzeri devamsızlık oranının ilkokullarda yüzde 12, ortaokullarda yüzde 15,5 olduğunu söyledi. Genel liselerde 9'uncu sınıfı tekrar etme oranının yüzde 11, 20 gün ve üzeri devamsızlık oranının yüzde 27,5 olduğunu aktaran Bakırlıoğlu, bu oranın imam hatip liselerinde yüzde 19, meslek liselerinde ise yüzde 50 olduğunu ifade etti.

Meslek liselerinde 9'uncu sınıfı tekrar etme oranının yüzde 36'ya ulaştığını belirten Bakırlıoğlu, "Bu rakamlar bize şunu gösteriyor: Sıralar bomboş. Öğrenciler eğitimde gözüküyor ama okula devam etmiyorlar. Peki bu çocuklar nerede?" diye sordu.

YENİ PARTİLİ KARABAT: EĞİTİMDE DEVRİM LONDRA'DA ALKIŞLA DEĞİL, OKUL KAPISINDA OLACAK

YENİ Parti Milletvekili Özgür Karabat da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Londra'da Türkiye'nin eğitiminde devrim yapıldığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Karabat, okul güvenliği, eğitim yatırımlarının harcanma oranı, çocuk yoksulluğu, ücretsiz okul yemeği ve köy okullarının kapanması konularını gündeme getirdi.

Maraş'ta 15 Nisan'da 9 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiğini, 6 Ekim'de ise Başakşehir'de 10 yaşındaki bir öğrencinin okulunda bıçaklanarak öldürüldüğünü hatırlatan Karabat, okul güvenliğiyle ilgili kamuoyuna yansıyan olaylardan derlenen kayıtlara göre 2023'ten bu yana 63 olayda 28 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Karabat, "Bunlar tek tek kazalar değil Sayın Bakan. Bunlar bir ihmalin tablosu" dedi.

"OKUL YATIRIMLARI İÇİN ALINAN BÜTÇENİN TAMAMI HARCANMADI"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılında okul yatırımları için 141,3 milyar lira bütçe aldığını, ancak bunun 85,6 milyar lirasını harcadığını belirten Karabat, okul öncesi ve okul binaları için ayrılan 63,8 milyar liranın ise yalnızca 11,7 milyar lirasının kullanıldığını söyledi. Karabat, bu yılın ilk yarısında da yatırım ödeneğinin yüzde 18'inin harcandığını, 2027 yılı için ise 190,6 milyar lira yatırım ödeneği istendiğini kaydetti.

Bakanlığın yatırım bütçesindeki payının 2002 yılında yüzde 17,18 olduğunu, 2027 yılında ise yüzde 7,75'e gerilediğini ifade eden Karabat, bütçenin yüzde 80'inin maaş ve primlerden oluştuğunu belirtti. Karabat, "Okula, sınıfa, laboratuvara kalan pay her yıl biraz daha düşüyor" diye konuştu.

2026 yılında öğretmen ataması yapılamadığını savunan Karabat, sınıflardaki öğrenci sayılarının arttığını ve derslere ücretli öğretmenlerin girdiğini söyledi.

"HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ YOKSUL"

Türkiye'de 7,1 milyon çocuğun yoksul olduğunu belirten Karabat, çocuk yoksulluğunun İstanbul'da yüzde 12,9, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de ise yüzde 72,9 olduğunu söyledi. Karabat, "Altı kat yoksulluğun olduğu Van'la, Hakkari'yle İstanbul'daki çocuğun eşitliğini nasıl sağlayacağız? Bu bence en büyük problemlerimizden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

İlkokul, ortaokul ve lisede okullaşma oranlarının düştüğünü, 20 binden fazla köy okulunun kapandığını belirten Karabat, özel okul sayısının ise arttığını söyledi. Devletin temel hedeflerinden birinin parasız eğitim sunmak ve fırsat eşitliğini sağlamak olması gerektiğini vurgulayan Karabat, OECD verilerine göre ilk ve ortaöğretim harcamalarının yüzde 13-14'ünün ailelerin cebinden karşılandığını, OECD ortalamasının ise yüzde 7-8 civarında olduğunu kaydetti.

"HER ÇOCUĞA BİR ÖĞÜN YEMEK VEREBİLMELİYİZ"

Ücretsiz okul yemeği uygulamasını savunan Karabat, "Okuldaki tek bir çocuğun bile aç olmaması gerekir. Bütün öğrencilere günde bir öğün yemek vermek bu büyük ve güçlü devletin yapabileceği zor bir şey olmalı. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Doğru planlanmış bir programla her çocuğumuza bir öğün yemek verebilmeliyiz" dedi.

MESEM'LERDEKİ ÇOCUK ÖLÜMLERİNE İLİŞKİN VERİLERİ SORGULADI

Karabat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MESEM'lerde hayatını kaybeden çocuklara ilişkin Meclis'e verdiği farklı yanıtlara da dikkati çekti. Bakanlığın haziran ayında 2016'dan bu yana mesleki eğitimde 13 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdiğini, eylül ayında ise 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan daha kısa bir dönem için 37 çocuk ölümünü açıkladığını söyledi.

Karabat, "Bakanlık çalışanları ölen sayısını bile doğru veremiyor. Meclis'e bu konuda doğru bilgi vermiyor" diye konuştu.

"KAPANAN KÖY OKULLARIYLA BİRLİKTE O KÖYDE TÜTEN BACA DA KAPANIYOR"

Konuşmasında fon vurgunu iddialarına da değinen Karabat, savcılık iddiasına göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşinin yeğeni Ali Paslı ile bağlantılı bankanın telefonlarından 84 günde 2 milyar 430 milyon lira kar edildiğini öne sürdü. Karabat, çocuklara ücretsiz yemek verilmesi için kaynak bulunamadığını savunarak bu iddiayı Bakan Tekin'in ve komisyonun dikkatine sundu.

Karabat, Bakan Tekin'in eğitimde devrim yapıldığı yönündeki açıklamalarına ilişkin eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimde devrim Londra'da alkışla olmayacak. Başakşehir'deki okul kapısında olacak. Hakkari'de tabaklar boş olduğunda eğitimde devrimden bahsedemeyiz. Kapanan köy okullarının sayısı her geçen gün arttığında biliniz ki sadece o okullar kapanmıyor. O köyde her tüten baca da kapanıyor. Kapanan köy okulları önemsiz olmamalı. Hepsi bizim içimizde bir yara olmalı."

Kaynak: ANKA