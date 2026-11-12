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Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor

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Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor Haber Videosunu İzle
Beyaz Saray yakınlarındaki saldırıda 1 can kaybı! Saldırganı ikna etme çabaları sürüyor
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Beyaz Saray yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ilk açıklama geldi. Polis yetkilisi yaptığı açıklamada, 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yaşadığı apartmanın yönetimiyle sorunu olan saldırganın olaydan sonra binanın 7. katına yaralı olarak sığındığını, müzakere ekiplerinin ikna çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

  • Washington DC'de Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde ateş açılması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
  • Saldırgan henüz yakalanmadı; yaşadığı apartmanın 7. katına saklandığı ve müzakere timlerinin kendisini ikna etme çabalarının sürdüğü belirtildi.
  • Olay yeri çevresindeki sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alındı, çevredeki okullarda kapılar kilitlendi ve halka bölgeden uzak kalma çağrısı yapıldı.

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray’a yürüme mesafesindeki bir noktada ateş açıldı. Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edilirken, başkent polisi olayda 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Polis, olayın Beyaz Saray’a yaklaşık 1,5 kilometre mesafede Logan Circle bölgesinde meydana geldiğini belirtti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yetkililer, halka bir spor merkezi, kilise, süpermarket ve bazı konutların da bulunduğu olay yerinden uzak kalınması çağrısında bulundu. Olay yeri ve çevresindeki sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki okullarda kapılar kilitlendi.

ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), güvenlik güçlerine yardımcı olması amacıyla bazı görevlilerin de olay yerine gönderildiğini belirtti. Washington DC Polis Teşkilatı Sözcüsü Nicole Deaner, saldırganın henüz yakalanmadığını ve ateşin tam olarak hangi konumdan açıldığının belli olmadığını açıkladı.

ABD'Lİ POLİS YETKİLİSİ: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Olayla ilgili bir polis yetkilisi kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Polis yetkilisi, saldırıda 1'i ağır 4 kişinin yaralandığını, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırganın yaşadığı apartmanın yönetimiyle sorunu olduğunu, olaydan sonra binanın 7. katına yaralı olarak saklandığını söyledi.

SALDIRGAN BİNAYA SAKLANDI

Polis yetkilisi, saldırgan apartmana girdikten sonra iki el silah sesi duyulduğunu belirtti. Müzakere timlerinin olay yerine gittiğini söyleyen yetkili, saldırganı ikna etme çabalarının sürdüğünü kaydetti.

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