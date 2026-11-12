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Beşiktaş'taki silahlı saldırıda 23 şüpheli daha gözaltına alındı, toplam 25 oldu

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Beşiktaş'taki silahlı saldırıda 23 şüpheli daha gözaltına alındı, toplam 25 oldu
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Beşiktaş Kuruçeşme'de 11 Kasım'da bir iş yerine silahla ateş açılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 23 şüpheli daha gözaltına alındı. Aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu şüphelilerle birlikte toplam gözaltı sayısı 25 oldu.

Beşiktaş'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin 23 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine 11 Kasım'da silahla ateş açılması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, aralarında iş yeri sahibinin de yer aldığı 23 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece toplam gözaltı sayısı 25 oldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu ?

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine silahla ateş açıldığı ihbarının ardından olay yerine gitmiş, yapılan incelemelerde iş yeri önünde bekleyen U.A. (24) yaralanmış, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çalışmaların devamında motosikletli iki şüphelinin iş yerinin önüne geldikleri ve iş yerine doğru silahla ateş ederek olay yerinden kaçtıkları tespit edilmiş, şüphelilerin kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunurken, motosikletin çalıntı olduğu belirlenmişti.

Bunun üzerine ekipler, şüphelilerin kaçış istikametinde yaptıkları kapatma, dron faaliyeti ve dar alan çalışmaları neticesinde, motosikleti kullanan Y.Z. (18) ile silahla ateş eden M.O'yu (17) kısa sürede bir koru içerisinde çalıların altına saklanmış vaziyette yakalanmıştı. Çalışmalarda, olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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