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İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza

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İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza Haber Videosunu İzle
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
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İstanbul Beşiktaş'ta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında araçlarından inerek birbirlerine saldıran kişilerle ilgili yürütülen çalışmada 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'üne toplam 906 bin 992 lira idari para cezası kesilirken, iki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında yaşanan trafik kavgasıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti. Ortaköy Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iki otomobil ve bir motosiklette bulunan kişiler arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

ARAÇLARINDAN İNİP SALDIRDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemelerde, tartışmanın büyümesi üzerine otomobil ve motosikletteki kişilerin araçlarından inerek diğer araçlarda bulunanları darbettiği belirlendi. Kavga sırasında araçların yol üzerinde durması ve kişilerin taşıt yoluna çıkması nedeniyle trafik akışının engellendiği tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda motosiklet sürücüsü M.K. (42), otomobil sürücüsü M.O.K. (21) ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (29), K.K. (23), M.K.K. (19) ve C.K. (14) yakalandı.

906 BİN 992 LİRA CEZA KESİLDİ

Şüphelilerden 4'üne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek", "yasak yerde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" ve "koruyucu kask kullanmamak" ihlallerinden toplam 906 bin 992 lira idari para cezası uygulandı. 14 yaşındaki C.K.'ye ise yaşı nedeniyle idari para cezası verilmedi.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU, ARAÇLARI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Otomobil ve motosiklet sürücülerinin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınırken, kullandıkları araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Suça sürüklenen çocuk C.K.'nin dosyası ise ikmalen adli makamlara gönderildi.

Kaynak: Haberler.com
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