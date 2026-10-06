YENİ Parti'li Bulut, Başakşehir'de 7 öğrencinin yaralandığı saldırıya açıklama yaptı

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Başakşehir'de bir okulda düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin, "Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olayların nedenlerini görmezden gelmeden, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen etkili ve kalıcı politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir" dedi.

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"'Ailem Güvende' diyorlar ama bu ülkede ne okullar ne çocuklar ne de aileler güvende değil. Şiddetle aynı cümle içinde geçmesinin bile abesle iştigal olduğu okullarımızda, maalesef şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Bugün de İstanbul Başakşehir'de Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrencinin 7 öğrenciyi bıçakla yaralaması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür olayların nedenlerini görmezden gelmeden, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen etkili ve kalıcı politikalar bir an önce hayata geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA