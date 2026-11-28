(TBMM) - YENİ Parti, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un İzleme Komisyonuna ilişkin yazısına verdiği yanıtta, İzleme Komisyonu'na üye görevlendirmeyeceğini bildirdi. Yazıda, "Bir yandan silahların susması hedeflenirken diğer yandan muhalefetin hareket alanının daraltılması, demokratik siyasete yönelik hukuksuz müdahalelerin sürdürülmesi ve devlet imkanlarının siyasi muhalefeti etkisizleştirmek amacıyla kullanılması toplumsal barış hedefiyle çelişmektedir" denildi.

YENİ Parti Grubu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 25 Kasım 2026 tarihli "İzleme Komisyonu Kurulması" konulu yazısına yanıt verdi.

YENİ Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na hitaben kaleme aldığı yazıda, terör ve şiddetin sona ermesini, Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yollarla çözülmesini ve toplumsal barışın eşit yurttaşlık temelinde kalıcı olarak tesis edilmesini önemsediklerini belirtti. Yazıda, bu hedeflerin demokratik hukuk devletinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesi ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla mümkün olacağı ifade edildi.

Yazıda, 5 Ağustos 2025 tarihinde çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna, 18 Aralık 2025 tarihinde milletvekilleri tarafından sunulan raporda toplumsal barışın sağlanması ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için atılması gereken hukuki, siyasi ve idari adımların ayrıntılı biçimde ortaya konulduğu belirtildi. Bu önerilerin önemli bir bölümünün, Komisyonun 18 Şubat 2026 tarihinde kabul ettiği ortak raporun yedinci bölümünde de karşılık bulduğu kaydedildi.

Ortak raporun kabul edilmesinin üzerinden dokuz ayı aşkın süre geçmesine rağmen demokratikleşme önerileri konusunda somut adım atılmadığı belirtilen yazıda, öneriler şöyle sıralandı:

"Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının eksiksiz uygulanması, yargı bağımsızlığının sağlanması ve yargının siyasi amaçlarla kullanılmasına son verilmesi, tutuksuz yargılamanın esas, tutuklamanın istisna olması, kayyım uygulamasına son verilerek seçme ve seçilme hakkının korunması, düşünce, ifade, basın, örgütlenme, toplantı ve gösteri özgürlüklerinin güvence altına alınması, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun demokratik standartlara uygun hale getirilmesi, infaz mevzuatının adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda düzenlenmesi, siyasi partilerin kurumsal kimliklerinin ve demokratik siyasi rekabetin güvence altına alınması. Üstelik bu adımların önemli bir bölümü için yeni yasal düzenlemelere dahi ihtiyaç yoktur. Anayasa'ya ve bağlayıcı yargı kararlarına uyulması, temel hak ve özgürlüklerin kullanımını engelleyen idari uygulamalara son verilmesi yeterlidir."

"KÜRT SORUNU YALNIZCA TERÖR MESELESİNDEN İBARET DEĞİLDİR"

Barış sürecine ilişkin yasal düzenlemeler gündeme alınırken aynı ortak raporda yer alan demokratikleşme önerilerinin belirsiz bir geleceğe ertelenmesinin kabul edilemeyeceği ifade edilen yazıda, "Çünkü Kürt sorunu yalnızca terör meselesinden ibaret değildir. Demokrasi dışı uygulamalar, hukuksuzluk ve eşitsizlik de toplumsal barışı zedeleyen yapısal sorunlardır" denildi.

YENİ Parti'nin demokratikleşmeyi barış sürecinin sonunda gerçekleştirilecek bir düzenleme değil, sürecin güvenilirliğinin ve kalıcılığının temel koşulu olarak gördüğü belirtilen yazıda, şöyle devam edildi:

"Silahların susması son derece kıymetlidir, ancak şiddeti üreten yapısal koşulların ortadan kaldırılması için yeterli değildir. Bunun yolu, demokratik siyaset alanını daraltmak değil genişletmek, hukuk devletini bütün kurumlarıyla yeniden işler hale getirmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ortaya konulan ortak iradenin toplum nezdinde güven oluşturabilmesi, somut hukuki, siyasi ve idari adımlarla hayata geçirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, dokuz milletvekilimizin de üyesi olduğu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun demokratikleşme önerileri uygulanmadan yeni bir komisyon kurulmasının mevcut sorunların çözümüne yeterli katkıyı sağlamayacağı kanaatindeyiz. İzleme Komisyonuna üye vermeme kararımızın, terörün sona erdirilmesine, toplumsal barışa veya Kürt sorununun demokratik çözümüne karşı bir tutum olarak değerlendirilmemesi gerekir. Bu karar, demokratikleşme yönündeki ortak iradenin gereğinin yerine getirilmemesine yönelik itirazımızın sonucudur.

"TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KEYFİ BİÇİMDE SINIRLANDIRILIĞI..."

Bugün 86 milyon vatandaşımızın ortak beklentisi hak, hukuk ve adalettir. Anayasal güvencelere rağmen temel hak ve özgürlüklerin keyfi biçimde sınırlandırıldığı, gazetecilerin, aydınların ve sivil toplum temsilcilerinin siyasi nedenlerle tutuklandığı, siyasi eleştirilerin dahi tutuklama gerekçesine dönüştürülebildiği bir ortamda toplumsal barışın kalıcı biçimde sağlanması mümkün değildir. Bir yandan silahların susması hedeflenirken diğer yandan muhalefetin hareket alanının daraltılması, demokratik siyasete yönelik hukuksuz müdahalelerin sürdürülmesi ve devlet imkanlarının siyasi muhalefeti etkisizleştirmek amacıyla kullanılması toplumsal barış hedefiyle çelişmektedir. Anayasa ve yasaların uygulanmadığı bir ortamda geleceğe yönelik siyasi taahhütlerin yerine getirileceğine ilişkin güven de oluşmamaktadır.

YENİ Parti olarak barışı, Türkiye'de yaşayan herkes için eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamanın güvencesi olarak istiyoruz. Ancak barış sürecinin demokratik siyasetin tasfiyesine, muhalefete yönelik hukuksuzlukların görmezden gelinmesine ve toplumsal muhalefetin etkisizleştirilmesine zemin oluşturmasını kabul etmiyoruz. Demokratikleşme ve adalet alanında atılması gereken adımların, Kürt sorununun çözümünü de kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda, ortak raporda yer alan demokratikleşme önerilerinin hayata geçirilmesi için TBMM'nin yasama ve denetim mekanizmaları aracılığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA ELE ALINMALI"

Bugün 86 milyon vatandaşımızın ortak beklentisi hak, hukuk ve adalettir. Anayasal güvencelere rağmen temel hak ve özgürlüklerin keyfi biçimde sınırlandırıldığı, gazetecilerin, aydınların ve sivil toplum temsilcilerinin siyasi nedenlerle tutuklandığı, siyasi eleştirilerin dahi tutuklama gerekçesine dönüştürülebildiği bir ortamda toplumsal barışın kalıcı biçimde sağlanması mümkün değildir. Bir yandan silahların susması hedeflenirken diğer yandan muhalefetin hareket alanının daraltılması, demokratik siyasete yönelik hukuksuz müdahalelerin sürdürülmesi ve devlet imkanlarının siyasi muhalefeti etkisizleştirmek amacıyla kullanılması toplumsal barış hedefiyle çelişmektedir. Anayasa ve yasaların uygulanmadığı bir ortamda geleceğe yönelik siyasi taahhütlerin yerine getirileceğine ilişkin güven de oluşmamaktadır.

YENİ Parti olarak barışı, Türkiye'de yaşayan herkes için eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşamanın güvencesi olarak istiyoruz. Ancak barış sürecinin demokratik siyasetin tasfiyesine, muhalefete yönelik hukuksuzlukların görmezden gelinmesine ve toplumsal muhalefetin etkisizleştirilmesine zemin oluşturmasını kabul etmiyoruz. Demokratikleşme ve adalet alanında atılması gereken adımların, Kürt sorununun çözümünü de kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda, ortak raporda yer alan demokratikleşme önerilerinin hayata geçirilmesi için TBMM'nin yasama ve denetim mekanizmaları aracılığıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda, daha önce kamuoyuna açıkladığımız tutumumuzun gereği olarak, kurulacak İzleme Komisyonuna YENİ Parti TBMM Grubu adına üye görevlendirmeyeceğimizi bilgilerinize sunarız."

Kaynak: ANKA