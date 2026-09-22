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YENİ Parti'de 973 ilçede ilçe başkanlığı ön seçimi 26-27 Eylül'de yapılacak

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YENİ Parti'de 973 ilçede ilçe başkanlığı ön seçimi 26-27 Eylül'de yapılacak
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YENİ Parti üyeleri, 973 ilçede ilçe başkanlarını belirlemek için 26-27 Eylül'de sandık başına gidecek. Genel Başkan Özgür Özel de saha çalışmalarına ara vererek İzmir, Manisa, Balıkesir ve İstanbul'daki bazı ilçelerde oyunu kullanacak.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - YENİ Parti üyelerinin Türkiye'nin 973 ilçesinde ilçe başkanlarını seçmek için katılacağı ön seçimler 26-27 Eylül'de yapılacak. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bu hafta saha çalışmalarına ara vererek dört ildeki belli ilçelerde ön seçimlere katılacak. Bu kapsamda Özel, İzmir, Manisa, Balıkesir ve İstanbul'da olacak.

14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 1'inci Olağan Kurultay öncesinde, kongre takvimi devam eden YENİ Parti'de bu hafta ilçe başkanlıkları için ön seçimler gerçekleştirilecek. 26 Ağustos'a kadar partiye üye olan tüm yurttaşların oy kullanabileceği seçimler, YENİ Parti'nin örgütlenmesini tamamladığı 973 ilçede kurulan sandıklarla yapılacak. Kongre takvimine göre, 12-13 Eylül'de yapılan mahallelerde yapılan delege seçimlerinin ardından sıra 26 Eylül Cumartesi ve 27 Eylül Pazar günü ilçe başkanlıkları için tüm üyelerin katılımıyla yapılacak ön seçimlere geldi.

Ülke genelinde yapılacak seçimlerde, partinin tüm milletvekilleri kendi ilçelerinde yapılacak ön seçimlerde oy kullanırken Genel Başkan Özgür Özel de bu hafta saha çalışmalarına ara vererek ön seçimlere katılacak. Özel'in bu kapsamda 26 Eylül Cuma günü ilk olarak İzmir'de Gaziemir ve Bornova ilçelerinde düzenlenecek ön seçimlere katılması ve buralarda konuşma yapması bekleniyor. Özel, aynı gün kendi memleketi olan Manisa'ya hareket ederek Yunusemre ilçesinde ilçe başkanlığı ön seçimleri için oyunu kullanacak.

YENİ Parti Lideri Özel, 27 Eylül Pazar günü ise ilk olarak Balıkesir, ardından İstanbul'da seçilen ilçelerde ön seçimlere katılarak örgütle bir araya gelecek.

Bu hafta sonu tamamlanacak ilçe ön seçimlerinin ardından ilçe kongrelerinin 3-6 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
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