Üye Girişi
Haberler

Yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya, Can Atalay'ın bireysel başvurusunda "ihlal" yönünde görüş bildirmiş

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık üyelik süresinin tamamlanması nedeniyle boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı koltuğuna Kadir Özkaya seçildi. Özkaya'nın cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunda ihlal yönünde görüş bildiren isimler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

15 ÜYENİN 9'UNUN OYUNU ALDI

AYM'de bugün gerçekleştirilen seçim sonrası yeni başkan Kadir Özkaya oldu. Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamazken, seçimlerde oy kullandı. Zühtü Arslan'a yakın olan ve liberal görüşleriyle bilinen Özkaya, 15 üyenin 9'unun oyunu aldı.

Yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya, Can Atalay'ın bireysel başvurusunda 'ihlal' yönünde görüş bildirmiş

SEÇİME ÖZKAYA DIŞINDA 2 ADAY DAHA KATILDI

Genel kurulda yapılacak seçimde 3'te 2 çoğunluk arandı. Anayasa Mahkemesi başkanlığına adaylığını, Özkaya dışında Anayasa Mahkemesi üyeleri Yusuf Şevki Hakyemez ve Yıldız Seferinoğlu koydu.

CAN ATALAY KARARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kadir Özkaya'nın, cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunda ihlal yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya, Can Atalay'ın bireysel başvurusunda 'ihlal' yönünde görüş bildirmiş

ÖZKAYA'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya, 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı. Danıştay üyeliğine 2011'de seçilen Özkaya, 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti. Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Anayasa Mahkemesi Kadir Özkaya Zühtü Arslan Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KAYSERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | KAYSERİ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İZMİR Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! VAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Van Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Şanlıurfa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TRABZON BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Trabzon Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title