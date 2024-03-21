Yeni AYM Başkanı Kadir Özkaya, Can Atalay'ın bireysel başvurusunda 'ihlal' yönünde görüş bildirmiş

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın 12 yıllık üyelik süresinin tamamlanması nedeniyle boşalan Anayasa Mahkemesi Başkanlığı koltuğuna Kadir Özkaya seçildi. Özkaya'nın cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunda ihlal yönünde görüş bildiren isimler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

15 ÜYENİN 9'UNUN OYUNU ALDI

AYM'de bugün gerçekleştirilen seçim sonrası yeni başkan Kadir Özkaya oldu. Görev süresinin dolması nedeniyle Arslan aday olamazken, seçimlerde oy kullandı. Zühtü Arslan'a yakın olan ve liberal görüşleriyle bilinen Özkaya, 15 üyenin 9'unun oyunu aldı.

SEÇİME ÖZKAYA DIŞINDA 2 ADAY DAHA KATILDI

Genel kurulda yapılacak seçimde 3'te 2 çoğunluk arandı. Anayasa Mahkemesi başkanlığına adaylığını, Özkaya dışında Anayasa Mahkemesi üyeleri Yusuf Şevki Hakyemez ve Yıldız Seferinoğlu koydu.

CAN ATALAY KARARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kadir Özkaya'nın, cezaevinde tutuklu bulunan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusunda ihlal yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

ÖZKAYA'NIN ÖZGEÇMİŞİ

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya, 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı. Danıştay üyeliğine 2011'de seçilen Özkaya, 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti. Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.