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Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

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Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen yenge Hediye Güran, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı. Hediye Güran'ın ifadesinde çelişkili yanıtlar vererek "Narin'in amcası tutuklu Salim Güran ile ilişkim yok. Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim. Cinayet günü Yüksel Güran'ın beni aradığını hatırlamıyorum. Salim ile 25 saniye görüştük ama içeriğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan yenge Hediye Güran ile kuzenler Ş.K. ve İ.K. adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınana kuzenler Ş.K. ve İ.K. savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yenge Hediye Güran savcılık ifadesinin ardından "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

"NARİN'İN AMCASI SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİM YOK"

Öte yandan yenge Hediye Güran'ın ifadesi de ortaya çıktı. Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

"SALİM GÜRAN İLE İLİŞKİM YOK"

Hediye Güran, "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?" sorusuna "Kesinlikle böyle bir şey yoktur" yanıtını verdi. Güran, "Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?" sorusuna, "Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum" dedi.

"NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA CEP TELEFONUMU DEĞİŞTİRDİM"

"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?" sorusuna Hediye Güran, "Yok öyle bir şey ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum" dedi. Hediye Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim" dedi.

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (3)

dikduran adam:

Bİ CEYRANA HERŞEYİ HATIRLARSINIZ AMA DEVLET DEMOKRASİ DENEN SAÇMALIĞIN ESİRİ OLMUŞ

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6
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Emir Güler:

KESKE NARİNDE KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLSEYDİ 2 GÜN ONCESİNDEN

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0
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