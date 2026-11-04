Yemen hükümet güçleri Cevf'te ilerleyip Duhayda'daki Husi mevzilerini ele geçirdi

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Yemen'de hükümet güçleri, İran destekli Husilerle süren çatışmalarda ülkenin kuzeybatısında bulunan Cevf vilayetinde ilerleme sağlarken, Husiler de Dali ve Lahic vilayetlerine saldırı düzenledi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezinden yapılan açıklamada, savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) desteğiyle Cevf'in doğusundaki cephelerde yeni ilerlemelerin sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, hükümet güçlerinin Duhayda sıradağlarında ilerleyerek Husilere ait tahkimatları ve askeri mevzileri ele geçirdiği, silah ve askeri teçhizata el koyduğu belirtildi.

Savaş uçakları ve İHA'ların çeşitli noktalarda Husilere ait toplanma alanları ile depoları hedef aldığı aktarıldı.

Cevf'teki saha komutanlarından Albay Rebi el-Kureşi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, hükümet güçlerinin Lefife ve Karn es-Sayari dağlarının tamamını kontrol altına aldığını duyurdu.

Kureşi, bu ilerlemeyle Husilerin Alem cephesine uzanan ikmal hatlarının, hükümet güçlerinin atış menziline girdiğini belirtti.

Sahadan aktarılan bilgilere göre, söz konusu tepelerin kontrol altına alınması, hükümet güçlerine Husilerin elindeki Cevf'in merkezi Hazm kentine yaklaşma olanağı sağlıyor.

Husilere mevzilerini terk edip gruptan ayrılmaları çağrısı yapan hükümet güçleri, Husilerden ayrılanlara can güvenliğini sağlama sözü verdi.

Husilerin Dali ve Lahic'deki saldırıları

Yemen'in güneybatısındaki Dali Valiliğinden yapılan açıklamada, vilayetin kuzeyindeki askeri bir mevzinin Husilerin saldırısına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, Dali Valisi Ahmed Kaid el-Kubbe'nin saldırıda yaralanan hükümet güçleri mensuplarını ziyaret ettiği belirtildi.

Vali Kubbe'nin çeşitli hastanelerde yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldığı ve gerekli tıbbi bakımın sağlanması talimatını verdiği aktarıldı.

Açıklamada, yaralı sayısına ve saldırıda ölen olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki "Al-Masdar Online" haber sitesinin haberinde ise Husilerin Dali'nin kuzeyindeki Meris bölgesinde bulunan Cemime Askeri Kampı'nda toplanan askerleri balistik füzeyle hedef aldığı aktarıldı.

Haberde, saldırıda bazı askerlerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Yemen hükümetinin esirler ve tutuklularla ilgili müzakere heyetinin başkan yardımcısı Yasir el-Hadi, Husilerin Lahic'de tutukluların bulunduğu Demir Fabrikası Hapishanesi'ni balistik füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Durumun kontrol altında olduğunu ve hükümet güçlerinin iyi durumda olduğunu belirten Hadi, tutukluların akıbeti ve merkezde meydana gelen hasara ilişkin bilgi vermedi.

Öte yandan Husilerden Dali ve Lahic'deki saldırılara ilişkin suçlamalar hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Husilere bağlı Yemen haber ajansı SABA'nın haberinde, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının ülkenin orta kesimindeki Beyda kentine 4 hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Uluslararası alanda tanınmayan Husi hükümetinin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının, ülkenin kuzeyindeki Saada vilayetinin Sahar ilçesine bağlı Vadi Allaf bölgesini hedef aldığı iddia edildi.

Saldırıda bir çocuğun hayatını kaybettiği, 2 çocuğun yaralandığı ifade edildi.

Ayrıca, Suudi Arabistan savaş uçaklarının, Taiz'in Maviye ilçesindeki Şerman bölgesine de hava saldırısı düzenlediği ve burada da biri kadın 2 kişinin öldüğü ileri sürüldü.

Taiz'de bir milyondan fazla kişi su, gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor

İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi Abda Şerif, Taiz ilinde yaşam koşullarının kötüleştiği uyarısında bulundu.

Şerif, X platformundaki paylaşımında, Taiz'de bir milyondan fazla kişinin giderek artan su, gıda ve ilaç sıkıntısıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Husilerin Yemen halkına yönelik şiddeti nedeniyle en ağır bedeli yine siviller ödüyor." ifadesini kullanan Şerif, kuşatmanın kaldırılması, yolların açılması ve insani yardımların ulaştırılmasına izin verilmesi çağrısında bulundu.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde tırmanırken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik operasyonlardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almayı sürdürüyor.

Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı stratejik vilayetleri ele geçirmesinden bu yana bir iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan meşru Yemen hükümetine saha ve hava desteği veriyor.

Kaynak: AA