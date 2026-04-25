Yavuz Ağıralioğlu: Yanlış Yapınca Özür Dileyen, Bedeli Millete Ödetince İstifa Eden Siyasete İmkan Vereceğiz

Ağıralioğlu, partisinin Karaman İl Başkanlığı binası açılışı öncesinde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Ağıralioğlu, "Korkularınızdan daha büyükse umudunuz korkmaya gerek yoktur" duygularıyla siyasi bir yol yürüdüklerini belirterek, Anahtar Parti'nin her gün büyümede devam ettiğini belirtti. Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Karamanoğlu Mehmet Bey'in diyarında, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne insanlığı şal gibi bürümüş bir merhametli milletin; Türkçeyi merhametin dili, adaletin iradesi, insanlığın umut meşalesi yapmış bir milletin kalbinde 'bundan sonra pazarda, dergahta, Meclis'te Türkçe konuşulsun' iradesinin evinden sizi selamlıyorum. Bütün il ve ilçelerde teşkilatlandık. Bir buçuk yıl oldu kurulalı. Anahtar Parti, 161. parti olarak kurulup şimdi baraj sınırına gelmiş; önümüzdeki dönem nöbetini alacağı zamanı kollayan bir siyasi hareket olarak, Türk milletinin hizmetini almaya yürüyor. Bir memleket coşkusu taşıyoruz. Bir memleket umudu büyütüyoruz avuçlarımızda. 'Korkularınızdan daha büyükse umudunuz korkmaya gerek yoktur' diyerek yol yürüyoruz. Başarabiliriz duygumuz endişemizden daha büyük."

Biz bir nöbetçi kadroyuz. Millet huzurunda kem sözler edip, siyasi rekabetlerden avantaj kollayıp, rakip utandırma hevesine kurmadık partimizi. Gördüğünüz zorlu mücadele bir partiyle yaka paça olalım, iktidarla ağır dalaşa girelim diye kendi hevesimize imkan bulalım diye kurulmadı bu parti. Bu gördüğünüz parti; 86 milyona bulduğundan daha fazlasını bulsun diye, particilik son bulsun, partili partisiz ayrılmadan memleket kimliğiyle, bir millete mensup olmanın itibarını yaşasın diye kuruldu. Rekabetli olduklarımıza bakıyoruz. Bugün ellerinden memleket yönetimi anlamında bayrağı devralmaya hazırlandıklarımıza bakıyoruz. Onlara milletlerinin ne söylediğini, onlara milletlerinin ne diyerek oy verdiğini, onlardan milletlerinin ne umduğunu biliyoruz. Karaman'ın oy ortalaması bu tercihlerin, bu hassasiyetin meşalesi teminatı gibidir.

Karaman oy vermiş ama Karaman'a verilmemiş. Karaman destek olmuş, Karaman'a destek olunmamış. Karaman arkalarında dağ gibi durmuş, Karaman'ın arkasında dağ gibi durulmamış. Karaman kendi arkasını unutmuş, devletin milletin arkasını kollayın, ona da razıyız demiş. Sözlerinizi tutun diye ısrarla arkanızda durmaya devam etmiş Karaman. Şimdi Anahtar Parti; bu muhasebenin üzerine geliyor. Ne demişseniz milletin başına tam tersi gelmiş. Ne vaat etmişseniz tam tersi gelmiş. Milletinize asla yapmayacağız dediğiniz her şeyi yapmış, mutlaka yapacağız dediklerinizi yapamamışsınız. O arada milletin size güvenini temin etmek için verdiğiniz sözlerin arkasında güya çok ilkeli, çok ölçülü, çok dediğinde sebat eder adamlar taklidi yapmışsınız. Ama millet sizi bu 24 yıl şöyle görmüş: Sevip de sövmediğiniz, sövüp de sevmediğiniz, yanınıza alıp karşısına geçmediğiniz, karşınıza alıp yanında durmadığınız bir Allah'ın kulu; bir tane mevzu bırakmamışsınız. Millet sizin dostunuzu düşmanınızı bilemez olmanızdan da çok kaygılanmış. Dostum demişsiniz düşman olmuşsunuz. Düşmanım demişsiniz dost olmuşsunuz.

"Memleketin dertle, isyanla arasını açacağız"

Terör örgütlerinin kabusu olacağız demişsiniz. Terör örgütlerinin başına bela olacağız demişsiniz. Onların kabusu olmak size namus sözümüzdür demiştiniz yolun başında. Yolun sonunda çocuklarımızın katiline umut hakkı olmuşsunuz. Milletinizin umudu olacaktınız. Milletinize yük olmuşsunuz, kabus olmuşsunuz. Milletin düşmanlarına kabus olacaktınız. Teröristlere umut hakkı olmuşsunuz. Öncelikle umut hakkından bahseder olmuşsunuz. Memleket dezavantajlı koca bir memleket durumuna düşmüşse bu memleketi dezavantajlı duruma düşürürken hissesine hiç sorun düşmeyen şımarıklıktan, kibirden, plansızlıktan, programsızlıktan, sorumsuzluktan millet umursamazların elinden memleketi alacağız. Bir avuç siyasi elit, bir avuç siyasi kadro rahat. Üç maaş, beş maaş alanlar rahat. Aldığı maaşa rağmen yirmi bin lira verdikleri emekliye hamd edin diyenler rahat. Hamd edin diyenlerle hesaplaşacağız. Memleketin dertle, isyanla arasını açacağız. Anahtar Parti o yüzden kuruldu. Kırgınlık var, kızgınlık var, hayal kırıklığı var ama memleketin alacağı nesi var; işte o yüzden kuruldu Anahtar Parti.

Milleti; AK Parti'nin bu yönetim maharetsizliğinden kurtaracağız. Meclis'i meclis yapacağız, siyaseti ilkeli yapacağız. Türkiye'ye bereket bollukla yeni bir plan olacağız. Şimdi bundan daha güzel plan olur mu? Yok. Gel partiye gör memleketi. Cumhurbaşkanı'nın verdiği sözleri veriyorum. Ben de veriyorum. Bak 2018 sözleri gibi veriyorum. Cumhurbaşkanımız 2018'de bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kudretiyle ne söz verdiyse bak o sınırda veriyorum. Ona göre düşünsün. Ona göre kararını versin. Şunları şunları yapacağım diye başlayın. Sekiz yıllık karnesi elimizde olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itirazla söylüyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılıkları, danışmanlıkları dahil. Bunların hepsi yeni sistemde ortadan kalkacak. Partili cumhurbaşkanlığına son veriyoruz. Bakan yardımcılıkları iptal, müsteşarlıkları geri getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Strateji Planlama Başkanlığı iptal, Devlet Planlama Teşkilatı'nı bütün kuvvet ile kudret ile yeniden kuruyoruz. Meslekten olmayan valilerin istisna olanlar hariç hepsi geri çekilecek. Meslekten olmayan diplomat geri çekilecek. İngilizce bilmeyen bütün diplomatlar, yabancı dil bilmeyen bütün diplomatlar geri çekilecek. Meslek memuru olabilecek, yeniden başlayacak. Kamu İhale Kanunu Avrupa standartlarında yeniden kurgulanacak. Kamu İhale Kanunu değişecek. Partiler kanunu değişecek.

"Üstün yetenekli çocuklarımız üretim bandıyla buluşturacağız"

Meclis'in bütçe haklı olacak. Bütçe haklı olmayan meclis, meclis değildir. Teftiş kurullarının hepsi aktif hale gelecek. Sayıştay raporları yayınlandığı gibi kamuoyuyla paylaşılacak, sonuç doğuracak şekilde yargıyla iltibatlandırılacak. Büyükşehir Yasası dahil bu büyükşehir yasalarına bağlı siyasi avantaj kollayarak köyün canını çıkardığınız bu dağınık idare yapı lağvedilicek, kaldırılacak. Kullandığımız, bizim üzerimizde denenen hapların tamamı, ilaçların tamamı yeniden gözden geçirilecek. Memleket hastanelerde ağzına kadar dolu herkes kanser. Kanser baş ağrısı gibi oldu. Biri ben hastayım deyince artık sormuyoruz bile neyim var diye. Çünkü herkes kanser oldu. Nikelikli gıda, önleyici sağlık hizmeti ve milli bir sağlık programını acilen harekete geçireceğiz. Teknoloji yüzyılını kaçırırsak yıkılacağız. Çocuklarımıza bu teknoloji yüzyılında yetenekleri var. Dünyanın her yerinde iddialılar, arkalarında dağ gibi devlet duracak. Bu teknoloji yüzyılını ıskalamamamız için en seçkin çocuklarımız, üstün yetenekli çocuklarımız üretim bandıyla buluşturacağız.

Lafı söyleyip özür dilemeyen, bedelini millete ödettiğiniz bu kadar kabahate rağmen milletin huzurunda hiç mahcubiyet emaresi göstermeyen bu umursamaz siyasetinize son vereceğiz. Yanlış yapınca özür dileyen, bedeli millete ödetince istifa eden siyasete imkan vereceğiz. Evlatlarımız ölüyor, istifa yok. Binlerce insanımız depremde ölüyor, istifa yok. Göçük altında evlatlarımız ölüyor, istifa yok. Sokak ortasında melek gibi çocuklarımız öldürüyor, istifa yok. Çocuklarımız madde bağımlılığın pençesinde, istifa yok. Okullarda çocuklarımız katlediliyor, istifa yok. Ne olunca istifa edeceksiniz siz? Ne olunca istifa edeceksiniz? Ne olmasını bekliyorsunuz? Ne olunca sizin hissenize özür düşecek? Ne olunca sizin hislerinize 'bizi bağışlayın' demek düşecek. Bütün bunları biliyoruz. Dolayısıyla biz vazifelerimizi biliyoruz. Başımıza bela gelince doğruları nasıl arka arkaya sıraladığınızı görüyoruz. O yüzden memleketi sizin elinizden alacağız."

Ağıralioğlu, halk buluşmasının ardından partisinin Karaman il binasının açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA