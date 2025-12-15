(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Evlatlarını madde bağımlılığından kurtaramayan bir milletin geleceği olmaz. Bu soruna çözüm üretmekle yükümlü olan siyaset ve ülke yönetimi, uyuşturucuyla mücadeleyi bugün birinci gündem maddesi haline getirmezse; milletimiz, evlatlarımız ve ailelerimiz için çok geç olacaktır" dedi. Bağımlı oğlu için mücadele eden anne Hatice Çobanoğlu, "Sadece sokaktaki satıcılar değil, asıl bu düzeni kuran baronlar hedef alınmalı" dedi.

Ağıralioğlu, partisinin Kadın Kolları üyeleri ve çocukları için bağımlılıkla mücadele eden anneler ile birlikte Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde basın açıklaması yaptı.

Ağıralioğlu, burada yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca bu suçu teşvik edenler ve ticaretini yapanların yakalanmasının yeterli olmadığına, bununla birlikte, uyuşturucuya bağımlı hale gelmiş gençlerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin de en az cezai mücadele kadar hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

"Rehabilitasyon merkezleri acilen çok yaygın hale getirilmeli"

Bağımlılıkla mücadelede, gençlerin yeniden topluma kazandırılmasını esas alan bütüncül ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Ağıralioğlu, "Hapishaneleriniz var ama bağımlılar için rehabilitasyon merkezleriniz yok. Madde bağımlılığına müptela olmuş, bağımlılığı artık kontrol edilemez olmuş evlatlarımızın tedavi edilmeleri için devletin rehabilitasyon merkezlerine, tedavi merkezlerine ihtiyaç var. Bu da 24 saat tam zamanlı takip gerektiren bir süreçtir. Bağımlılığını kendine hatırlatacak bir atak durumunda çocukların bir yıllık tedavisini boşa düşürecek bir denetim, denetimsizlik oluyor. O yüzden rehabilitasyon merkezlerinin acilen çok yaygın hale getirilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Hükümetin, uyuşturucuyla mücadeleyi yalnızca rehabilitasyon ve tedavi çalışmalarıyla sınırlı tutmaması gerektiğini belirten Ağıralioğlu, bu mücadelenin adeta bir seferberlik anlayışıyla ele alınması gerektiğini ifade etti. Okullardan muhtarlıklara, televizyon yayınlarından dizilere, tiyatro ve kültürel faaliyetlere kadar devletin tüm kurum ve imkanlarının bu mücadele doğrultusunda etkin biçimde seferber edilmesi gerektiğini vurgulayan Ağıralioğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Evlatlarına yetişemeyen bir devletin geleceği olmaz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı üzerinden uyuşturucuyla mücadelede seferberlik ilan edilmiştir. Bu seferberliğe bağımlılıkla mücadeleyi de eklemeniz, bağımlılığı artık kendi imkanlarıyla yönetemeyen aileleri dinlemeniz ve onların taleplerine göre ihtiyaçları şekillendirmeniz gerekmektedir. Çok fazla aile var evladı tarafından öldürülmekten korkuyor. Böyle yaşamak ne demektir? Siyasetçiler biraz empati yapsınlar. Bir gün evlatları tarafından öldürüleceklerini düşünsünler bakalım. Kendi evlatlarını şikayet etmek zorunda olduklarını düşünsünler. Cezaevinden evlatları çıkacak diye korkan bir anneyle konuşun mesela."

"Asıl sorumluluk ve irade hükümete aittir"

Bağımlılık ile mücadelenin siyaset üstü olduğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Bu meselede iktidar, muhalefet ayrılmaz. Devletin bütün bakanlıkları odaklanmalıdır. Evlatlarını madde bağımlılığından kurtaramayan bir milletin geleceği olmaz. Evlatlarına sahip çıkmak zorunda olan bir devletin, annelerin ve babaların feryadını duyması gerekir. Bu soruna çözüm üretmekle yükümlü olan siyaset ve ülke yönetimi, uyuşturucuyla mücadeleyi bugün birinci gündem maddesi haline getirmezse; milletimiz, evlatlarımız ve ailelerimiz için çok geç olacaktır" dedi.

"Bizim tek derdimiz evlatlarımızdır"

Konya'dan gelen ve çocuğu için bağımlılık ile mücadele eden Ayşe Çetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oğlunun bağımlılığına ilişkin mektup yazdığını anlatarak, şunları söyledi: