Yavru gorilin ismi 'Zeytin' oldu

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024'te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir kutuyu takibe aldı. Kutuda nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı yapılan yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği belirtildi.

OYLAMAYA SUNULDU

İstanbul'da yer alan bir hayvanat bahçesinde muhafaza edilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından isim önerileri alındı. En çok önerilen 4 isim olan, "Kömür", "Misket", "Zeytin" ve "Üzüm" oylamaya açıldı.

YAVRU GORİLİN İSMİ "ZEYTİN" OLDU

Sosyal medya üzerinden yapılan oylamaya 122 bin 493 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 15,6'sı "Üzüm", yüzde 26'sı "Misket", yüzde 27,8'i "Kömür", yüzde 30,6'sı ise "Zeytin" ismini önerdi. Oylama sonucu yavru gorilin ismi "Zeytin" olarak belirlendi.