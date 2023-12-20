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Yaşlı Bakımevindeki Kadının Ölümüyle İlgili Davada Sanıklara Hapis Cezası

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yaşlı bakımevinde banyo yaptırılan bir kadının vücudunda oluşan kızarıklar sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili açılan davada, tutuksuz sanıklardan Nesrin Ö. 2 yıl 6 ay, Tuğçe A. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde yaşlı bakımevindeki Fatma Uraz'ın (86), banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda oluşan kızarıklar nedeniyle hastanede kaldırılıp, ardından hayatını kaybetmesi ile ilgili açılan davada, tutuksuz sanıklardan Nesrin Ö. 2 yıl 6 ay, Tuğçe A. ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 16 Eylül 2018'de özel bir yaşlı bakımevinde meydana geldi. Nesrin Ö. (56) ve Tuğçe A. (57) tarafından banyo yaptırılan Fatma Uraz'ın vücudunda kızarıklıklar oluştu, derisinin bazı bölümleri soyuldu. Çalışanlar, Uraz'a merhem sürdü. Daha sonra kızarıkları fark eden yakınları, kadını hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de hayatını kaybetti. Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. 2 çalışan, Uraz'ın nadir görülen Pemfigus hastalığı sonucu öldüğünü ve vücutlarındaki izlerin de buna bağlı geliştiğini savundu. Adli tıp kurumundan istenen raporda Uraz'ın ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonlar (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu olduğu belirtildi. İddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, 2 tutuksuz sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Dairesi'nden gelen raporda; Uraz'ın yanık dışında travmatik bir tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı, ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonlar (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu meydana geldiği, Uraz'ın ölümüne yol açabilecek herhangi bir dermatolojik hastalığının tespit edilmediği belirtildi. İddia makamı, esas hakkında sanıkların 'taksirle ölüme neden olma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

'İŞİMİ ÇOK İYİ YAPMAYA ÇALIŞTIM'

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanık Nesrin Ö.'nün yanı sıra Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yaptı, müvekkillerinin beraatini talep etti. Duruşmada söz verilen Nesrin Ö., "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda 25 yıl görev yaptım. 10 yıldır da bu özel kurumun hem müdürlüğünü hem de kuruculuğunu yapıyordum. İşimi memur olmamdan dolayı en hassas noktalara dikkat ederek yapıyordum. Yaşanan olay ile ilgili üzgünüm. Kusurum yoktur. O gün orada bulunmuyordum. Zehra hanımın bana telefonla haber vermesi üzerine gittim, 112'yi kendim çağırdım. İşimi çok iyi yapmaya çalıştım. Kendimden çok fazla fedakarlık yaparak hizmet ettim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

SANIKLARA İNDİRİM YAPILDI

Sanığın savunmasının ardından karar açıklandı. Hakim, sanık Nesrin Ö.'ye 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 3 yıl hapis cezası verdi, ardından sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle ceza 2 yıl 6 ay hapse çevrildi. Diğer sanık Tuğçe A. da 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın sanık üzerindeki etkileri nedeniyle indirim uygulandı ve ceza 3 yıl 4 ay hapis cezasına çevrildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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