Adana'da sakatlanan yarış atının kesilip, Mersin'de kavurma yapıldığı iddiası

ADANA Yeşiloba Hipodromu'nda koşan ve 3 birinciliği bulunan 4 yaşındaki İngiliz atı Smart Latch'in sakatlandıktan sonra kesilip, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinde kavurma yapıldığı iddia edildi. Atın sahibi Suat Topçu, "Izdırap duyuyorum, soruşturma açılsın istiyoruz" derken, Mersin Büyükşehir Belediyesi de aşevinde çıkan kavurma ile ilgili, et temininin mevzuata uygun şekilde sağlandığını açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde yemek yiyen bir kişi, iddiaya göre, kavurmasından yabancı bir madde çıkması üzerine, Tarım Ve Orman Bakanlığı'na şikayette bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, yemekten çıkan yabancı maddenin Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan yarış atı Smart Latch'e ait elektronik kimlik çipi olduğunu belirledi, yemekten de analiz edilmek üzere numuneler alındı. Yapılan analiz sonrası, kavurmanın at etinden yapıldığı anlaşıldı. Etin kaynağının da İngiliz yarış atı Smart Latch olduğu tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı da 12 Mart'ta açıkladığı tağşiş listesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşhanesinde pişirilen kavurma etinde tek tırnaklı etinin saptandığını duyurdu. Son olarak 14 Ekim 2025 günü Adana Hipodromu'nda koşan, yarışı 7'ncilikle tamamlayan ve o tarihten sonra bir daha pistlerde görülmeyen Smart Latch'in bacağındaki küçük bir kemik kırığı nedeniyle yarışlardan çekildiği öğrenildi.

'YARIŞLARDAN ÇEKİNCE GÜVENLİ BİR YER ARADIK'

Atın sahibi Suat Topçu, yaşananları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Topçu, hipodrom camiasında performansı düşük olan ya da sakatlanan atların yarıştan çıkarıldığını belirterek, yaşanan süreçle ilgili, "Biz bu çıkan atları koruyabilecek, bakımını yapabilecek ve zarar görmeyeceği binicilik kulübü gibi uygun yerlere hiçbir para talep etmeden teslim ederiz. Babam da çocuğum da at sahibi. Bizde kimse bunu parayla satmaz. Günahı çok büyüktür. Bakamayacak gibi olursan, yer sıkıntın olur, hayvanın enerjisi size uymazsa 'Lütfen atımızı geri getirin' deriz. Başka yer bakarız. Smart Latch de son koşusunda bacağındaki küçük bir kırık nedeniyle koşu esnasında sprinte kalktığında acı çekti. Atı bu nedenle yarışlardan çektik" diye konuştu.

Bu soruna kalıcı çözümler bulunmasını isteyen Topçu, şöyle devam etti:

"Bu at için öncelikle bakanlığa damızlık müracaatı yaptık. Ancak fizyolojik bazı problemleri çıktı ve veteriner muayenesi sonrası 'Anne olamaz' denildi. Öyle olunca benim nakliye işlerimi yapan arkadaşıma konuyla ilgili not bıraktım. O da araştırdı. Osmaniye'de bir binicilik yeri buldu. 'Sağlam mı, temiz mi?' dedim, 'Evet' dedi ve götürdü. Bunca seneden sonra böyle bir hata yaptık. Bizi de zor durumda bıraktılar. İnsanlar artık vahşileşmiş. İnsanların kedisi, köpeği neyse bizim için de atlarımız öyledir. Hayvana kıyan insan kötü insanlardır. Haberi alınca büyük ızdırap duydum. Bakanlığa da yaşanan durumu anlattım. Biz soruşturma da açılsın istedik. İnşallah adalet yerini bulur bu insanlar cezalarını alırlar. Ama bu yarıştan çıkan atlar için kalıcı çözüm bulunması gerekiyor diye düşünüyorum."

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise "Aşhanemize yapılan et alımları ile ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Aşhanemize et teminleri açık ihale yöntemi ile doğranmış et şeklinde alınmakta olup, belediyemizin ihalesini alan firma birçok kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektöre de halihazırda et tedariki yapan bir firmadır. Belediyemize yapılan et teslimleri, resmi denetim süreçlerine ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Et alımları; Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetimi ve onayıyla düzenlenen Mezbaha Kesim Raporu esas alınarak ve kameralar gözetiminde yapılmaktadır. Ortaya atılan iddiaların 04 Şubat 2026 tarihinde tarafımıza ulaşmasının ardından süreç yeniden incelenmiş; mevcut belgelere ek olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün analiz sonuçları her alım için talep edilmiştir. Tedarik süreci, resmi laboratuvar analizleri doğrultusunda yürütülmektedir. Belediyemiz, halk sağlığını her şeyin üzerinde tutmakta, tüm işlemlerini ilgili mevzuat ve resmi denetimler çerçevesinde sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı