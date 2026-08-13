Kuyumcu Soygununda Öldürülen İşçinin Ailesine Tazminat Kararı Bozuldu

ANTALYA'da silahlı soyguncu tarafından öldürülen kuyumcu çalışanı Abuzer Atakan Gür'ün (48) ailesinin işveren A.A.'ya açtığı davada, yerel mahkemenin aileye 4 milyon 679 bin 831 TL tazminat ödenmesine hükmettiği karar, Yargıtay tarafından bozuldu. İşverenin gerekli güvenlik önlemlerini almadığını savunan Gür'ün ailesi ve avukatları, karara tepki gösterdi.

Olay, 29 Ekim 2021 günü saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kar maskesiyle iş yerine giren silahlı soyguncu, çalışan Abuzer Atakan Gür'e silah doğrulttu. Gür ile şüpheli arasında çıkan arbedede saldırgan, Gür'ü göğsünden vurdu. Yaklaşık 2 kilo altın bilezik ve takıyı alan şüpheli kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖZEL EKİPLER KURULDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp bürolarında görevli polis ekipleri, Serkan Özlü (29) olduğunu tespit ettikleri şüphelinin, Afyonkarahisar'da bulunduğunu belirledi. Cep telefonu sinyalinden teknik takibe başlayan polis, Özlü'nün kullandığı otomobili Afyonkarahisar- Kütahya yolunda durdurdu. Araçta yapılan aramada motor bölümüne gizlenmiş, beze sarılı Kalaşnikof silah, şarjör, 15 mermi, 100 bin lira, 1 kilogram külçe altın ve 177 gram saf altın ele geçirildi.

Serkan Özlü, yargılandığı davada 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli yağma' suçundan 14 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın cezasında indirim uygulanmadı.

AİLESİ İŞVERENE TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Abuzer Gür'ün yakınları, silahlı soygunun ardından işveren kuyumcu A.A.'ya maddi ve manevi tazminat davası açtı. Aile, iş yerinde gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı iddiasıyla işverenin, Abuzer Atakan Gür'ün ölümünde sorumluluğu bulunduğunu savundu. Antalya 4'üncü İş Mahkemesi, Gür'ün yakınlarına toplam 4 milyon 679 bin 831 TL maddi ve manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine karar verdi. İşverenin karara yaptığı istinaf başvurusu reddedilince dosya Yargıtay'a taşındı.

YARGITAY TAZMİNAT KARARINI BOZDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10'uncu Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Saldırganın kuyumcu soygununu ve silahlı saldırıyı önceden planladığına dikkat çekildi. Yargıtay, üçüncü kişinin ağır kusurlu eyleminin işveren yönünden nedensellik bağını kestiğini belirterek, tazminata hükmedilen kararın bozulmasına oy birliğiyle karar verdi. Dosya, yeniden karar verilmek üzere Antalya 4'üncü İş Mahkemesi'ne gönderildi.

'ÇOCUKLARIMIN GELECEĞİNİ HAZIRLAMAK ZORUNDAYIM'

Çocuklarıyla birlikte hayat mücadelesi verdiğini kaydeden Abuzer Atakan Gür'ün eşi Nurcan Gür, "Tam 5 yıl oldu. Verilecek karardan çok umutluyduk fakat şu anda çok üzgünüz. Yeniden yerel mahkemeden umutlu, güzel bir haber bekliyoruz. Eşim geri gelmeyecek fakat 2 yetim çocuğum var. Onlara bakmakla yükümlüyüm. Onların geleceklerini hazırlamak zorundayım" ifadelerini kullandı.

'BABAM GERİ GELMEYECEK'

Maktulün oğlu Gürkan Gür ise "Umutluyuz. Adalete güveniyoruz. Babam geri gelmeyecek ama hakkımızı alabilme umuduyla mahkemeden güzel haber bekliyoruz" dedi.

'BU SADECE BİR HUKUK DOSYASI DEĞİL'

Gür ailesinin avukatı Elif Hondu Çil ise "Gerekli önlemler alınmamıştı. İş yerinde güvenlik amacıyla bulundurulması gereken bir silah yoktu. Bir alarm yoktu. ve bu tespitlerin hepsi ilk derece mahkemesi tarafından yapıldı. Sonucunda da mahkeme, Abuzer Atakan Gür'ün dul kalan eşinin ve babasız kalan çocuklarının maddi ve manevi tazminat taleplerini kabul etti. Yargıtay ise yıllar süren yargılama neticesinde işveren ile ölüm arasında illiyet bağının kesilmiş olduğuna hükmederek kararı bozdu. Abuzer Atakan'ın ailesi için bu dosya sadece bir hukuk dosyası değildi. Bir kadın eşini, çocuklar da babalarını kaybetti. ve bu aile 5 yıldır adalet bekliyor" diye konuştu.

'İŞÇİ, HAYATINI KAYBEDEREK BU BEDELİ CANIYLA ÖDEMİŞTİR'

Saldırı anında önlemlerin işveren tarafından alınmadığını iddia eden Avukat Serpil Alabaş ise "Dosyadaki olayda saldırganın en temel amacı yağmadır. Ölüm, bu yağma eylemi sırasında meydana gelen sonuçtur. İşçi, hayatını kaybederek bu bedeli canıyla ödemiştir. Ailesi ve çocukları destekten yoksun kalmıştır. Öngörülebilir bir riskin olduğu kuyumculuk faaliyetinde işverenin sorumluluğunun araştırılmasını istiyoruz. Bizim talebimiz yalnızca bir tazminat talebi değildir. İş yerinde hayatını kaybeden bir işçinin de iş yerinin korunma yükümlülüğü kapsamında olduğunun kabul edilmesidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı