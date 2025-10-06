Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına Hüseyin Gümüş Atandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan eski Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirilen eski Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Bülent Dinçel için uğurlama töreni düzenlendi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle yeni görevine atanan Gümüş, Bakırköy Adalet Sarayı'nın atrium alanındaki törende, 3 yıldan bu yana görev yaptığı adliyeden ayrıldığını söyledi.

Gümüş, "Daha önce burada yaptığımız pek çok uğurlama konuşmasında sizlere hitap ederken her vedanın aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu ifade etmiştim. Gün geldi, kendim veda konuşması yapmak zorundayım. Her veda, yeni bir başlangıçtır. Geçmişte yaşadığınız tecrübeleri, edindiğiniz dostlukları, arkanıza alır ve oradan vedalaşırsınız. Ben de sizlerle vedalaşmak için buradayım." dedi.

Görev süresi boyunca adliyedeki çalışma barışı ve uyumuna katkı sağlayan komisyon başkanı ve üyesine teşekkür eden Gümüş, adaletin kestiği parmağın acımadığını, ancak adaletsizliğin ezdiği vicdanın ömür boyu sızladığını anlattı.

Gümüş, iyi insan olmanın kolay ama adil insan olmanın zor olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 3 yıl boyunca sizlerle hak ve adalet için çaba sarf ettik. Başta suç örgütleri olmak üzere uyuşturucu ile mücadele suçları, kadına karşı şiddet ve cinsel suçlarla hukukun üstünlüğüne ve bağımsızlığına rivayet ederek birlikte mücadele ettik ve çaba sarf ettik". diye konuştu.

Operasyon yaptığı suç örgütlerinden bazılarını sıralayan Gümüş, şunları kaydetti:

"Hak ve adaletin tesisi için uyum ve işbirliği içinde, ekip ruhuyla çalıştığımız tüm başsavcıvekillerimize teşekkür ediyorum. Suç ve suçlular ile mücadele ederken, vatandaşlarımıza hak ve adalet hizmeti sunmak için bizlerle birlikte fedakarca çalışan tüm hakim ve cumhuriyet savcısı meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakırköy Adliyesi, vatandaşlarımıza hızlı ve etkili yargı hizmeti sunulan bir adliye olduğu kadar, aynı zamanda meslektaşlarımız ve personelimiz arasında karşılıklı nezaket ve sevginin hakim olduğu, çalışma barışı ve huzuruna sahip pek çok alanda sosyal etkinliklerinde yapıldığı bir adliye. 6 Şubat depremlerinden sonra 'Şimdi iyilik vakti, şimdi yardım vakti, şimdi insanlık vakti' diyerek, deprem bölgesine gönderdiğimiz 2 tır yardımı hatırlatmak isterim."

"Devlette her görev kutsaldır"

Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl ise Hüseyin Gümüş'le uyum içinde, kurum kültürü ve çözüm odaklı bir çalışma yöntemi benimsediklerini dile getirerek, "Her şeyde olduğu gibi devletteki görevinde bir sonu var. Devlette her görev kutsaldır. Ben Başsavcımızın yeni görevinde başarılı olacağına inanıyorum. Başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Törende, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Hüseyin Gümüş ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine atanan Bülent Dinçel'e plaket ve çiçek tamdim edildi.

Törene, başsavcıvekilleri, savcılar ve hakimler ile adliye personeli katıldı.