Yargıtay bozmasının ardından 28 Şubat davasında dosya, mütalaa için savcılıkta

YARGITAY'ın haklarındaki hükmü bozduğu 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık ile dönemin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davada, dosya mütalaa için savcılığa gönderildi.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, 13 Nisan 2018'de karara bağlandı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 68 sanığın beraatına karar verilirken, ölüm nedeniyle 4 sanık, zaman aşımı nedeniyle de 10 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine hükmedildi. Yargıtay, 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini 9 Temmuz 2021'de tamamladı. İnceleme sonucu sanıklardan eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkındaki mahkumiyet kararı onandı. Daire, temyiz incelemesi sonucu aynı cezayı alan sanıklardan emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz ile birlikte haklarından beraat ve düşme kararı verilen 13 sanık hakkındaki hükmü bozarak dosyayı Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına ve mütalaanın hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.