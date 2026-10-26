Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Antalya'daki Balkan forumunda hukuk ilkelerini vurguladı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, etkili hukuk düzeninin, ülkeler arasında güvene, iletişime ve hukuka uygun işbirliğine de ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Uluslararası işbirliğinin anlamlı ve kalıcı olabilmesi, ortak hukuki ilkelere bağlılıkla mümkündür." dedi.

Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ev sahipliğinde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen "5. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu"nda yaptığı konuşmada, bölgenin ortak meselelerini, mesleki deneyimlerini ve adaletin tesisi konusundaki sorumlulukları birlikte değerlendireceklerini söyledi.

Şentürk, 2019'da İzmir'de Türkiye ile Bulgaristan'ın öncülüğünde başlayan bu girişimin, yıllar içinde gelişerek bölgesel ölçekte anlamlı ve kalıcı işbirliği zeminine dönüştüğünü vurguladı.

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişkilerin, ortak coğrafyada ve tarih boyunca gelişen insani, kültürel ve toplumsal bağları şekillendiren köklü geçmişe dayandığına dikkati çeken Şentürk, "Yüzyıllar boyunca oluşan bu ortak birikim, dillerimizde, geleneklerimizde, kültürel mirasımızda ve halklarımız arasındaki insani ilişkilerde izlerini bugün de sürdürmektedir. Bu yakınlık, yalnızca geçmişten devraldığımız bir miras değil geleceğe yönelik ilişkilerimizi güçlendiren değerli bir imkandır. Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki dostane ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesi, bölgemizde barışın, istikrarın ve refahın güçlendirilmesi bakımından da önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Forumda Balkan ülkelerinin başsavcılarının yanı sıra Gürcistan'dan gelen misafirleri onur konuğu olarak ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Şentürk, Balkanlar ile Kafkaslar arasında mesleki diyaloğun geliştirilmesinin, farklı kurumsal deneyimlerin paylaşılmasının ve ortak sorunların karşılıklı anlayış içinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Şentürk, adaletin, hukuk kurallarının varlığından ibaret olmadığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İnsan onurunun korunması, hakkaniyetin gözetilmesi ve herkesin hukuk önünde eşit olmasıyla anlam kazanır. Hukukun gücü, yalnızca kurallar koyabilmesinden değil bu kuralları ayrım gözetmeksizin uygulayabilmesinden doğar. Adaletin zedelendiği yerde güven de zedelenir. Güvenin zayıfladığı yerde ise toplumsal barışın ve uluslararası istikrarın kalıcı biçimde korunması güçleşir. Bu nedenle adalet, yalnızca bireyler arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin bir ilke değil toplumların huzurunun ve devletler arasındaki barışın da temel dayanaklarından biridir."

"Uluslararası işbirliğinin anlamlı ve kalıcı olabilmesi, ortak hukuki ilkelere bağlılıkla mümkündür"

Şentürk, diyaloğun farklı görüşlerin yalnızca dile getirildiği süreç olmadığını, karşılıklı anlayışın geliştirildiği, ortak sorumlulukların değerlendirildiği ve hukuka dayalı çözümler için imkanların arandığı bir zemin olduğunu söyledi.

Devletler ve kurumlar arasındaki güvenin, açık iletişimin ve sürdürülebilir işbirliğinin geliştirilmesiyle güçlendiğini ifade eden Şentürk, şunları kaydetti:

"Bugün sınır aşan suçların giderek karmaşıklaştığı, suç gelirlerinin farklı ülkeler ve finansal sistemler üzerinden dolaşıma sokulabildiği, teknolojik gelişmelerin suç yöntemlerini sürekli değiştirdiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu gelişmeler, suçla mücadelenin ve adaletin tesisinin yalnızca ulusal sınırlar içinde ele alınamayacağını göstermektedir. Etkili bir hukuk düzeni, ülkeler arasında güvene, iletişime ve hukuka uygun işbirliğine de ihtiyaç duymaktadır. Uluslararası işbirliğinin anlamlı ve kalıcı olabilmesi, ortak hukuki ilkelere bağlılıkla mümkündür. Uluslararası hukuka riayet edilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yargı kararlarına saygı gösterilmesi, devletler arasındaki güvenin temel unsurlarıdır. Uluslararası mahkeme kararlarının uygulanması da bu anlayışın ayrılmaz parçasıdır."

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani trajedilerin, bu sorumluluğun önemini bir kez daha hatırlattığına dikkati çeken Şentürk, Gazze'de yaşananların da sivillerin korunması, insan onuruna saygı gösterilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve uluslararası insancıl hukukun gereklerinin yerine getirilmesi bakımından uluslararası toplumun karşı karşıya bulunduğu ciddi sınavlardan biri olduğunu söyledi.

Adaletin tesisinin tek bir kurumun veya ülkenin çabasıyla tamamlanabilecek bir görev olmadığına işaret eden Şentürk, şunları dile getirdi:

"Bu hedef, güçlü kurumlar, hukuka bağlılık, karşılıklı güven ve sürdürülebilir bir mesleki diyalog gerektirir. Birbirimizin deneyimlerini dinlemek, farklı yaklaşımları anlamak ve ortak sorunlara hukukun sınırları içinde çözüm aramak, bu hedefe ulaşmamıza önemli katkılar sunacaktır. Savcılık makamları arasındaki ilişkilerin değeri, yalnızca belirli toplantılarda kurulan temaslarla ölçülmez. Asıl önemli olan, bu temasların zaman içinde karşılıklı güvene, açık iletişime ve sürdürülebilir bir mesleki diyaloğa dönüşmesidir. Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki tarihi ve kültürel yakınlığın, yargı kurumlarımız arasındaki diyaloğa sağlam bir temel oluşturduğuna inanıyoruz. Bölgemizde barışın ve istikrarın korunması, kurumlarımızın kendi görev alanlarında hukuka bağlılıkla hareket etmelerinin yanı sıra ortak meseleler karşısında birbirlerini anlayabilmelerini ve gerektiğinde deneyimlerini paylaşabilmelerini de gerektirmektedir."

"Devlet idaresinin temelinde adalet yatıyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin de kentin, Türkiye'nin misafir odası ve vitrini olduğunu belirterek, her yıl yaklaşık 17 milyon yabancı turisti ağırladıklarını söyledi.

Pek çok uluslararası organizasyona da ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Şahin, "Önümüzdeki günlerde de dünyanın en büyük uluslararası organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (COP31) ev sahipliğini yine bu bölgede yapacağız. Adalet, yapmış olduğumuz işin olmazsa olmazı, devlet idaresinin temelinde adalet yatıyor. Aslında insan hayatının temelinde adalet yatıyor." dedi.

Forum, 28 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA