Yargıtay başkanlık seçimi 10'uncu tura kaldı! Ömer Kerkez'in oy farkı dikkat çekti
24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin bitmesiyle beraber Yargıtay üyeleri, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ancak 4 gündür devam eden yarışta salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugün düzenlenen 9. tur oy verme işlemi yine sonuçsuz kaldı. Üyeler, bu kez 10. turda oy kullanacak. Seçimde Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez bir kez daha karşı karşıya gelecek.
DÜN YAPILAN 3 TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI
Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu. Seçimin ilk 7 turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine dün altı, yedi ve sekizinci tur oylamaları yapıldı. Sekizinci tur oylamada Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.
5 ADAYDAN GERİYE 2 KİŞİ KALDI
Bugün gerçekleştirilen 9. turdan da sonuç çıkmazken seçim 10. tura kaldı. Dokuzuncu turda adaylardan Mehmet Akarca 119, Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. Oylamada 11 oy boş, 68 oy ise geçersiz sayıldı.
Başkan adaylarının, düzenlenen 8 turda aldıkları oy sayıları şu şekilde;
1.tur
- Mehmet Akarca: 88
- Ömer Kerkez: 71
- Muhsin Şentürk: 70
- Adem Albayrak: 50
- Ayhan Tuncal: 47
2. tur
- Ömer Kerkez: 94
- Mehmet Akarca: 82
- Muhsin Şentürk: 74
- Adem Albayrak: 46
- Ayhan Tuncal: 36
3. tur
- Mehmet Akarca: 110
- Ömer Kerkez: 96
- Muhsin Şentürk: 96
4. tur
- Ömer Kerkez: 125
- Muhsin Şentürk: 105
- Mehmet Akarca: 96
5. tur
- Ömer Kerkez: 127
- Mehmet Akarca: 105
- Muhsin Şentürk: 96
6. tur
- Mehmet Akarca: 131
- Ömer Kerkez: 98
- Muhsin Şentürk: 99
7. tur
- Mehmet Akarca: 120
- Ömer Kerkez: 119
- Muhsin Şentürk: 94
8. tur
- Mehmet Akarca: 115
- Ömer Kerkez: 123
- Muhsin Şentürk: 96
9 .tur
- Mehmet Akarca: 119
- Ömer Kerkez: 138