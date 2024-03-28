Yargıtay başkanlık seçimi 10'uncu tura kaldı! Ömer Kerkez'in oy farkı dikkat çekti

24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin bitmesiyle beraber Yargıtay üyeleri, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ancak 4 gündür devam eden yarışta salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugün düzenlenen 9. tur oy verme işlemi yine sonuçsuz kaldı. Üyeler, bu kez 10. turda oy kullanacak. Seçimde Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez bir kez daha karşı karşıya gelecek.

DÜN YAPILAN 3 TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI

Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu. Seçimin ilk 7 turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine dün altı, yedi ve sekizinci tur oylamaları yapıldı. Sekizinci tur oylamada Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez.

5 ADAYDAN GERİYE 2 KİŞİ KALDI

Bugün gerçekleştirilen 9. turdan da sonuç çıkmazken seçim 10. tura kaldı. Dokuzuncu turda adaylardan Mehmet Akarca 119, Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. Oylamada 11 oy boş, 68 oy ise geçersiz sayıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca.

Başkan adaylarının, düzenlenen 8 turda aldıkları oy sayıları şu şekilde;

1.tur

Mehmet Akarca: 88

Ömer Kerkez: 71

Muhsin Şentürk: 70

Adem Albayrak: 50

Ayhan Tuncal: 47

2. tur

Ömer Kerkez: 94

Mehmet Akarca: 82

Muhsin Şentürk: 74

Adem Albayrak: 46

Ayhan Tuncal: 36

3. tur

Mehmet Akarca: 110

Ömer Kerkez: 96

Muhsin Şentürk: 96

4. tur

Ömer Kerkez: 125

Muhsin Şentürk: 105

Mehmet Akarca: 96

5. tur

Ömer Kerkez: 127

Mehmet Akarca: 105

Muhsin Şentürk: 96

6. tur

Mehmet Akarca: 131

Ömer Kerkez: 98

Muhsin Şentürk: 99

7. tur

Mehmet Akarca: 120

Ömer Kerkez: 119

Muhsin Şentürk: 94

8. tur

Mehmet Akarca: 115

Ömer Kerkez: 123

Muhsin Şentürk: 96

9 .tur