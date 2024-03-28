Üye Girişi
Haberler

Yargıtay başkanlık seçimi 10'uncu tura kaldı! Ömer Kerkez'in oy farkı dikkat çekti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Mart 2020'de Yargıtay Başkanlığı görevine seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin bitmesiyle beraber Yargıtay üyeleri, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ancak 4 gündür devam eden yarışta salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugün düzenlenen 9. tur oy verme işlemi yine sonuçsuz kaldı. Üyeler, bu kez 10. turda oy kullanacak. Seçimde Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez bir kez daha karşı karşıya gelecek.

DÜN YAPILAN 3 TURDA DA KAZANAN ÇIKMADI

Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da pazartesi günü sandık kuruldu. Seçimin ilk 7 turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine dün altı, yedi ve sekizinci tur oylamaları yapıldı. Sekizinci tur oylamada Akarca 115, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 123, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğu bu turda da sağlayamadı.

Yargıtay başkanlık seçiminde 9'uncu tur oylaması bugün yapılacak3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez.

5 ADAYDAN GERİYE 2 KİŞİ KALDI

Bugün gerçekleştirilen 9. turdan da sonuç çıkmazken seçim 10. tura kaldı. Dokuzuncu turda adaylardan Mehmet Akarca 119, Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. Oylamada 11 oy boş, 68 oy ise geçersiz sayıldı.

Yargıtay başkanlık seçiminde 9'uncu tur oylaması bugün yapılacakYargıtay Başkanı Mehmet Akarca.

Başkan adaylarının, düzenlenen 8 turda aldıkları oy sayıları şu şekilde;

1.tur

  • Mehmet Akarca: 88
  • Ömer Kerkez: 71
  • Muhsin Şentürk: 70
  • Adem Albayrak: 50
  • Ayhan Tuncal: 47

2. tur

  • Ömer Kerkez: 94
  • Mehmet Akarca: 82
  • Muhsin Şentürk: 74
  • Adem Albayrak: 46
  • Ayhan Tuncal: 36

3. tur

  • Mehmet Akarca: 110
  • Ömer Kerkez: 96
  • Muhsin Şentürk: 96

4. tur

  • Ömer Kerkez: 125
  • Muhsin Şentürk: 105
  • Mehmet Akarca: 96

5. tur

  • Ömer Kerkez: 127
  • Mehmet Akarca: 105
  • Muhsin Şentürk: 96

6. tur

  • Mehmet Akarca: 131
  • Ömer Kerkez: 98
  • Muhsin Şentürk: 99

7. tur

  • Mehmet Akarca: 120
  • Ömer Kerkez: 119
  • Muhsin Şentürk: 94

8. tur

  • Mehmet Akarca: 115
  • Ömer Kerkez: 123
  • Muhsin Şentürk: 96

9 .tur

  • Mehmet Akarca: 119
  • Ömer Kerkez: 138
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Güncel

Mehmet Akarca Yargıtay Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı! Promosyon ödeme başvurusu nereden yapılır? Promosyon ödeme başvurusu nasıl yapılır? Yarın okullar tatil mi? 29 Mart Cuma günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2024: Seçim yasakları nelerdir, ne zaman başlıyor, bitiyor? OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır? İptal durumunda yeni seçim tarihini duyuruldu! NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2024 seçim görevi iptal etme! Seçim sandık görevi iptal edilir mi? Sandık görevine gitmeyenlere ne ceza verilir? YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS'ye nereden başvurulur? ÖSYM Başvuru ekranı! IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor? 2024 KPSS başvuruları ne zaman? Başvuru nereden yapılır? ÖSYM BAŞVURU EKRANI! Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler? Fenerbahçe ligden çekildi mi? Fenerbahçe ligden çekilecek mi, neden çekiliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title