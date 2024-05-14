Üye Girişi
Haberler

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart'ta başlayan seçimlerin 37'nci tur oylamasında 193 oy alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi.

Yargıtay Başkanlığına yeni bir başkan atanması için Türkiye'nin yüksek mahkemesi olan Yargıtay'da heyecanlı bir seçim süreci yaşandı. Ömer Kerkez'in seçilmesiyle sonuçlanan bu süreç, Türk yargı sisteminin geleceği açısından önemli bir adımı temsil ediyor.

YARIŞ 25 MART'TAN BU YANA DEVAM EDİYORDU

24 Mart 2020'de göreve seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık süresi dolduğunda, Yargıtay Başkanlığına yeni bir başkan atanması gerekiyordu. Bunun üzerine Yargıtay üyeleri, yeni başkanlarını belirlemek üzere 25 Mart'ta sandık başına gitti. Adaylar arasında 36 tur boyunca salt çoğunluk olan 175 oyu kimse alamayınca süreç çıkmaza girdi.

ŞENTÜRK'ÜN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİYLE SÜREÇ HIZLANDI

Yargıtay Başkanlığı için adaylardan biri olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamış ve üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay'ımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullanmıştı. Şentürk, daha sonra ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıklamıştı.

ÖMER KERKEZ 193 OY ALARAK YARGITAY BAŞKANI SEÇİLDİ

Yargıtay Genel Kurulu'nca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için gerçekleştirilen 37'nci tur oylamada, 348 üyeden 193'ünün oyunu alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi. Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun olan Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilirken, Yargıtay Genel Kurulu'nca gerçekleştirilen Birinci Başkanlık seçiminde 14 Mayıs 2024'te Yargıtay Birinci Başkanı oldu.

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildiYargıtay Birinci Başkanı Ömer Kerkez

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Ömer Kerkez Yargıtay Yargı Güncel Haberler

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, polisi torbacı sanıp uyuşturucu istedi

 FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

 Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi

Aziz Yıldırım gemileri yaktı! Mourinho'dan sonra Romelu Lukaku'yu da bitirdi
500

Yorumlar (5)

dikduran adam:

YARGI DİZİSİNDEN DAHA UZUN SÜRDÜ

30
1
yanıtYanıtla
kadir mermertaş:

EN SONUNDA. HADİ HAYIRLI OLSUN

19
1
yanıtYanıtla
Mesut Aydın:

Çetelerin dairesi başkan çıkartmış, yandı memleket

8
4
yanıtYanıtla
Hasan Dereli:

çok güzel ''Kim MiLyoner Olmak ister'' sorusu olur.

6
1
yanıtYanıtla
Vatandaşın biri:

Nihayet! Kendi aralarında birlik sağlayamıyorlar ama inanıyoruz (!) Adaleti sağlayacaklar…

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title