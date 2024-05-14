Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay Başkanlığına yeni bir başkan atanması için Türkiye'nin yüksek mahkemesi olan Yargıtay'da heyecanlı bir seçim süreci yaşandı. Ömer Kerkez'in seçilmesiyle sonuçlanan bu süreç, Türk yargı sisteminin geleceği açısından önemli bir adımı temsil ediyor.

YARIŞ 25 MART'TAN BU YANA DEVAM EDİYORDU

24 Mart 2020'de göreve seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık süresi dolduğunda, Yargıtay Başkanlığına yeni bir başkan atanması gerekiyordu. Bunun üzerine Yargıtay üyeleri, yeni başkanlarını belirlemek üzere 25 Mart'ta sandık başına gitti. Adaylar arasında 36 tur boyunca salt çoğunluk olan 175 oyu kimse alamayınca süreç çıkmaza girdi.

ŞENTÜRK'ÜN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİYLE SÜREÇ HIZLANDI

Yargıtay Başkanlığı için adaylardan biri olan Muhsin Şentürk, birinci başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamış ve üyelere gönderdiği mesajda, "Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtay'ımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum" ifadesini kullanmıştı. Şentürk, daha sonra ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına adaylığını açıklamıştı.

ÖMER KERKEZ 193 OY ALARAK YARGITAY BAŞKANI SEÇİLDİ

Yargıtay Genel Kurulu'nca Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için gerçekleştirilen 37'nci tur oylamada, 348 üyeden 193'ünün oyunu alan Ömer Kerkez Yargıtay Birinci Başkanı seçildi. Mehmet Akarca ise 103 oy aldı.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun olan Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilirken, Yargıtay Genel Kurulu'nca gerçekleştirilen Birinci Başkanlık seçiminde 14 Mayıs 2024'te Yargıtay Birinci Başkanı oldu.

Yargıtay Birinci Başkanı Ömer Kerkez