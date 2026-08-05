Alevlerin Arasında Bir Umut: Yaralı Tavşan Operatöre Güç Verdi

DURMUŞ GENÇ/ÖMER KUNDAKÇI - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde geçen hafta çıkan orman yangınına müdahale eden dozer operatörü, alevlerin arasında yaşadığı zorlu anları anlatarak yaralı halde karşısına çıkan bir tavşanın kendisine mücadele gücü verdiğini söyledi.

Orman Genel Müdürlüğünde 2012'den bu yana dozer operatörü olarak görev yapan Musa Kaplan, AA muhabirine, yangın sezonunda 7 gün 24 saat göreve hazır beklediklerini söyledi.

Mesleğinin büyük fedakarlık gerektirdiğini belirten Kaplan, göreve başlarken tüm riskleri göze aldıklarını ve devletin verdiği eğitimlerle her türlü olaya hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Seydikemer'deki yangının başlamasının ardından amirlerinden gelen talimatla kısa sürede bölgeye hareket ettiklerini anlatan Kaplan, dozer ekiplerinin göreve çağrılmasının, yangının kritik seviyeye ulaştığının göstergesi olduğunu dile getirdi.

Yangın bölgesine ulaştığında yılların verdiği tecrübeyle tehlikenin büyüklüğünü hemen fark ettiğini belirten Kaplan, şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayıldığını kaydetti.

Kaplan, ekiplerle kilometrelerce yangını takip ederek yangın şeritleri açtıklarını ve farklı noktalarda alevlere defalarca müdahale ettiklerini aktardı.

Yangının yerleşim alanlarına ulaşmaya başladığı anların en kritik süreç olduğunu vurgulayan Kaplan, "Korkmadım desem yalan olur. Elbette korktum ama bana verilen görevin de farkındaydım. Eğer ben geri çekilseydim, diğer arkadaşlarım da orada duramazdı. Onlara siper olmam gerekiyordu." dedi.

Kaplan, mahalle ve cami çevresinde yangının ilerlemesini durdurabilmek için güvenlik şeridi oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Yaralı tavşanı görünce gözüm hiçbir şeyi görmedi"

Yangın sırasında yaşadığı, unutamadığı anıyı da paylaşan Kaplan, bölgeye ulaşmadan hemen önce yaralı bir tavşanın dozerin önüne geldiğini söyledi.

Kulakları, ayakları ve sırtı yanan tavşanın güvenli alana geçebilmesi için durduğunu belirten Kaplan, şöyle devam etti:

"Allah'ım, bu canları koru diye dua ettim. Tavşanın güvenli alana geçtiğini görünce sanki gözlerime perde indi. O andan sonra sadece yanacak hayvanları, canlıları ve ağaçları düşündüm. İnanın o saatten sonra benim yanıp yanmamamın hiçbir önemi kalmadı. Makineyi sanki düz ovada kullanıyormuş gibi çalıştım."

"Alevlerin tam içindeyiz"

Musa Kaplan, yangın ekiplerinin alevlerin tam içinde görev yaptığını ve vatandaşların kendilerini görememesinin doğal olduğunu ifade ederek "Biz sıfır noktasında mücadele ediyoruz. Vatandaş bizi görüyorsa zaten büyük bir tehlikenin içindedir. Biz eğitimini aldığımız işi yapıyoruz ve her yangına dakikalar içinde müdahale ediyoruz." diye konuştu.

Yangınlarda en büyük mücadeleyi rüzgara karşı verdiklerine dikkati çeken Kaplan, vatandaşlardan özellikle yaz aylarında ateş yakarken ve kıvılcım oluşturabilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi.

Yangınla mücadele ekip işi

Yangınla mücadelenin ekip işi olduğunu vurgulayan Kaplan, tırmık ekiplerinden arazöz personeline, mühendislerden şeflere kadar herkesin canını ortaya koyarak görev yaptığını söyledi.

Kendisinin yaşadıklarının ön plana çıktığını ancak aynı fedakarlığı tüm ormancıların gösterdiğini belirten Kaplan, yangınlarda görev yapan asker, polis, gönüllüler ve vatandaşlara teşekkür etti.

Seydikemer ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangınında, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını engellemek için mücadele eden dozer operatörü Musa Kaplan, çevredekilerin "Çık oradan" uyarılarına rağmen görev yerini terk etmeyerek alevlerle cansiperane müdahale etmişti.

Kaynak: AA