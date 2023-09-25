Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin adayları açıklandı

TÜRKİYE'nin en uzun soluklu ödülü, 25'inci Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin bu seneki adayları belli oldu. Adaylar düzenlenen törenle katılımcılara ve basın mensuplarına açıklandı. Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, "İstanbul'da geçtiğimiz sezon içinde ilk kez sahnelenen ve 10 kez oynayan 233 tane oyun demek. Diğer sezonlardan gelen, devam eden oyunları saymıyorum. Türk tiyatrosu harika işler yapıyor. Hepinize çok teşekkür ederiz."dedi.

25 yıldır Türk tiyatrosunun bir parçası haline gelen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin bu seneki adayları belli oldu. Adaylar, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen'in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. 3 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreni öncesi yapılan basın toplantısında 12 kategoride yarışacak 60 aday açıklandı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne Prof. Dr. Cevat Çapan'ı, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'ne ise Güzel Son isimli oyunuyla Hakan Tabakan'ı layık görüldüğü açıklandı. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'nü 1923 Müzikali kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü'nün sahibi ise başarılı oyuncu Merve Dizdar oldu.

"HARİKA BİR TİYATRO SEZONU YAŞADIK"

Adayların açıklandığı toplantıda konuşma yapan Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, "Hem Cumhuriyetimizin 100. yılını hem de Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin 25. yaşını bir arada kutladığımız bu çok özel senede, jüri arkadaşlarım ve ben çok mutluyuz, çok gururluyuz. Her şeyden önce, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin babası Sevgili Haldun Dormen'e paha biçilemez katkılarından dolayı şükranlarımı iletmek istiyorum. Birbirinden kaliteli ve çok zengin içeriklerle dolu gerçekten harika bir tiyatro sezonu yaşadık. Hepinizin bilmesini isterim ki bu şahane oyunları izlemek harikaydı ama bu oyunların arasından seçim yapmak, adayları belirlemek inanılmaz zordu. Oylama sistemimizin içinde 233 tane oyun var. Bu ne demek yani İstanbul'da geçtiğimiz sezon içinde ilk kez sahnelenen ve 10 kez oynayan 233 tane oyun demek. Diğer sezonlardan gelen, devam eden oyunları saymıyorum. Türk tiyatrosu harika işler yapıyor. Hepinize çok teşekkür ederiz. Jüri üyelerimiz seçtikleri oyunları hemen sisteme girdiler ki üzerinde daha rahat konuşabilelim diye. Sisteme girilen yaklaşık oy sayısı binin üzerinde. Online olarak çok şeffaf yürütülen oylama sürecinin sonunda bugün heyecanla sizinle paylaşacağımız adaylar belirlendi." diye konuştu.

"BÖYLE GÜZEL BİR GECEDE BÖYLE ONURLANDIRILMAKTA TABİ Kİ ÇOK BÜYÜK BİR GURUR"

'Kim bu ben' oyunu ile 'Yılın En Başarılı Yönetmeni' ödülüne aday gösterilen Engin Hepileri, "Çok mutluyum, 'Kim bu ben' 5 dalda aday oldu. Bu anlamda da çok mutluyum ve gururluyum. Biz çok güvenerek, çok sevdiğimiz bir metnin peşinden koşuyoruz, çok uzun zamandır ve bunun için çok çalışıyoruz. Seyirciye de en iyisini ulaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sağ olsunlar müthiş tasarımcılarımız var, Kenan Doğulu var, Cem Yılmazer var, oyuncular arasında Onur Ünsal var, Beyza Şekerci, Neslihan Aslan var. Bütün bu üretici kadro olunca yönetmen olarak bana çok bir şey yapmak düşmedi. Elimden geldiği kadar bende yapmak istediğimiz konusunda arkadaşlarımı derleyip topladım, diyelim. Böyle güzel bir gecede böyle onurlandırılmakta tabi ki çok büyük bir gurur." dedi.

"10 YAŞINDA Kİ BİR ÇOCUĞUN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ VE ARADAN 25 YIL GEÇTİ"

Afife ödüllerinin yaratıcılarından tiyatro sanatçısı Haldun Dormen ise, "Ben çok mutluyum, 25'inci yılını kutladık. 10 yaşında ki bir çocuğun hayali gerçekleşti ve aradan 25 yıl geçti. Müthiş bir şey ve bunu nasıl becerdim bilmiyorum ama becermişim. Yapı Krediye çok müteşekkiriz, devam ettiği için ve böyle bir güçle devam ettiği için. ve bu gidişle öyle gözüküyor ki ilelebet devam edecek. Ben oyunları çok fazla takip edemiyorum ama elimden geldiği kadarıyla takip etmeye çalışıyorum. Haldun Dormen ödülünü '1923' oyununa verdik. Onu izledim ve Atatürk'ün çıkması beni çok heyecanlandırdı. Bu sene bana en çok heyecan veren şeydi. Ben bu sene herkes gibi seyirciyim. Benim taktim edeceğim tek ödül, Haldun Dormen ödülü. Onda da taktim edicilere yardım edeceğim." ifadelerini kullandı.

25. Yapı Kredi Afife Tiyatro ödüllerinde aday gösterilen kategoriler ve sanatçılar ise şöyle;

YILIN EN BAŞARILI OYUNU:

İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – CADI KAZANI

İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – FOSFORLU CEVRİYE

İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – TARTUFFE

NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER KENT TİYATROSU - 1984

TİYATRO.İN – KİM BU BEN

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ:

ENGİN HEPİLERİ – KİM BU BEN

MURAT DALTABAN - 1984

YELDA BASKIN – FOSFORLU CEVRİYE

YİĞİT SERTDEMİR – CADI KAZANI

YİĞİT SERTDEMİR – TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU:

İPEK TÜRKTAN – BİR TERENNÜM

ÖZLEM ZEYNEP DİNSEL – AŞKIN EN KISA GECESİ

ÖZLEM ZEYNEP DİNSEL – KIZLAR VE OĞLANLAR

SELEN ÖZTÜRK – KIRLANGIÇ

YEŞİM KOÇAK - TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU:

ADEM MÜLAZİM - 1984

HAKAN GERÇEK – III: RICHARD: NİÇİN YAPTIM

MERİÇ RAKALAR – TEK KULLANIMLIK HİKAYE

MURAT GARİPAĞAOĞLU - TARTUFFE

ONUR ÜNSAL – KİM BU BEN

YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI KADIN OYUNCUSU:

AYŞEGÜL URAZ – ÇEMBER'İN ANASI

BİNNUR ŞERBETÇİOĞLU – FOSFORLU CEVRİYE

GİZEM GÜÇLÜ - 1984

YAĞMUR DAMCIOĞLU NAMAK – FOSFORLU CEVRİYE

ZEYNEP GÖKTAY DİLBAZ - TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI ERKEK OYUNCUSU:

BARIŞ AYAS - 1984

MURAT KAPU – ÇEMBER'İN ANASI

OĞUZHAN AYAZ – 1984

TOLGA İSKİT – ÇEMBER'İN ANASI

TOLGA YETER - TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI SAHNE TASARIMI:

BARIŞ DİNÇEL – FOSFORLU CEVRİYE

BARIŞ DİNÇEL – TARTUFFE

CEM YILMAZER – BURAK ETÖZ - 1984

GAMZE KUŞ – SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

METİN DENİZ – CADI KAZANI

YILIN EN BAŞARILI GİYSİ TASARIMI:

AYŞEGÜL ALEV – JEKYLL & HYDE

EYLÜL GÜRCAN – TARTUFFE

NİHAL KAPLANGI – CADI KAZANI

TOMRİS KUZU – 1984

TOMRİS KUZU – FOSFORLU CEVRİYE

YILIN EN BAŞARILI SAHNE MÜZİĞİ:

EMRAH CAN YAYLI – CADI KAZANI

EMRAH CAN YAYLI – TARTUFFE

KENAN DOĞULU – KİM BU BEN

OĞUZ KAPLANGI – 1984

OĞUZHAN BALCI – FOSFORLU CEVRİYE

YILIN EN BAŞARILI IŞIK TASARIMI:

CEM YILMAZER – 1984

CEM YILMAZER – KİM BU BEN

CEM YILMAZER – SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ

KEMAL YİĞİTCAN – CADI KAZANI

KEMAL YİĞİTCAN – TARTUFFE

YILIN EN BAŞARILI HAREKET DÜZENİ (KOREOGRAFİSİ):

İZMİR TENİM – SİDİKLİ KASABASI MÜZİKALİ

MARAL CERANOĞLU – FOSFORLU CEVRİYE

ÖZGE MİDİLLİ – TARTUFFE

SEDA ÖZGİŞ – JEKYLL & HYDE

TAN TEMEL - 1984

YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK SANATÇISI:

ADİL İRFANOĞLU – CEVİZ AĞACI

DİLARA VURAL – SİPARİŞ LİSTESİ / WISH LIST

HAZAL ARDUÇ – TALİHSİZ ÇOCUK PARKI YARALANMALARI

KAAN KURTOĞLU – LAV

YUNUS ESKİ - TALİHSİZ ÇOCUK PARKI YARALANMALARI